Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Pakistan ziyareti öncesi gündeme dair gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık sistemi için "Yapılan bu çalışmanın 'Başkanlık' veya 'Cumhurbaşkanlığı' olması hususunda şahsen benim açımdan herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. " dedi.



Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:

Biz Pakistan'ın güvenlik, huzur ve istikrarını kendi güvenlik ve istikrarımızla aynı tutuyoruz. Pakistan Türkiye dostluğu iyi gün değil, kara gün dostluğudur. 15 Temmuz sonrası Pakistan'dan bir heyet gelerek yanımızda olduklarını tüm dünyaya duyurdu.



PAKİSTAN'IN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

FETÖ'nün Pakistan içindeki varlığını sonlandırma noktasında hemen harekete geçtiler. Yapılması gerekenler neyse Milli Eğitim Bakanlığımızla müşterek olarak sürdürüyorlar. Ülkeyi terk etmesini istediklerini duydunuz. Bunlar bizim için memnuniyet verici. İlgili kurumlarımızla Pakistanlı kardeşlerimizin yanında olacağız. Bugüne kadar Pakistan'la 51 anlaşma imzaladık. Türkiye gibi Pakistan'da terör belasına karşı topyekün bir mücadele gerçekleştiriyor ve Türkiye de Paksitan'ın yanında olmaya devam edecek.



SORU CEVAP:



YENİ ANAYASA VE BAŞKANLIK SİSTEMİ

Şu anda AK Parti ve MHP'nin kendi aralarında yaptığı görüşmelerde Cumhurbaşkanı olarak bana düşen hayırlara vesile olmasını dilemektir. Burada iki siyasi parti millete ne sunacaklar bunu görüşüp karar verilecek. Mecliste ne olur, referandum kararı mı çıkar göreceğiz, ondan sonrası milletin vereceği karardır. Metni gördükten sonra değerlendirme yaparız, şu anda bir değerlendirme yapamam. Başkanlık, Cumhurbaşkanlığı sıkıntı değil.Benim kanaatim bir cumhurbaşkanının partisinden ilişiğinin kesilmesi zaafiyet ortaya çıkarır.



FIRAT KALKANI OPERASYONU

Zaman kaybetmeden El-Bab'a süreci tamamlanacaktır. Bir direnme var ama uzun süreceğini zannetmiyorum.



ALMAN BAKAN'IN TÜRKİYE TEMASLARI

Almanya Dışişleri Bakanı'nın dün yaptıkları görüşmelerde terörle mücadeleyi hep ifade ediyorlar. Biz artık ifadelere sıcak bakmıyor uygulama istiyoruz.Batı şu anda teröre yataklık yapıyor. Bir taraftan kalkıp PKK'yı terör örgütü ilan edeceksiniz diğer taraftan da onlara dolaylı ya da dolaysız destek vereceksiniz. Bu nasıl dostluk, bu nasıl dürüstlük?



Ben diyorum ki gelin dayanışma halinde olalım. Almanya'nın dışında diğer ülkelerde olanlar. Fransa'da, Hollanda'da olanlar Belçika'da olanlar. Belçika bu işin resmen merkezi haline geldi. Şu anda Belçika AB'nin Parlamentosu olması açısından da önemli çok daha hassas olması gerekirken hiç dikkat edilmiyor. Terör gelir sizi de vurur. Bugün bize yarın size..



MURSİ KARARI VE MISIR'LA İLİŞKİLER

Bunu olumlu gördüm dersem bu çok ciddi bir sözde rüşvet olur. Bu insanlar 3 yıldır içeride. Bunlarınn aileleri mağdur durumda. Bundan sonraki süreçte ne olacak, müebbet diyorlar. Bunları Mısır'ın içişlerine karışmak olarak düşünmeyin. Yüzde 52 ile gelen bir cumhurbaşkanına darbeyi asla demokratik bir yaklaşım olarak göremeyiz. Mursi'ye sadece yeniden yargılanma yolu açılması değil serbest bırakılmasıdır aslolan.



İDAM CEZASI

İdam milletimizin talebidir. Bizim bunu geri çevirmemiz mümkün değil. Milletin talebi var biz bunu parlamentoya götüreceğiz.Millet bunu onadıktan sonra Avrupa'nın ne dediği bizi ilgilendirmez. İdam dünyanın büyük bir çoğunluğunda vardır. Kimse bize ders vermeye çalışmasın