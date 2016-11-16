Bu da Rizeli ‘Seyit Onbaşı’

Rize Çayeli'de yaşayan Ramazan Çepni'nin (43) gücü-kuvveti herkesin dikkatini çekti. Çepni'ye bazıları 'Rambo', bazıları 'Seyit Onbaşı', bazıları da 'Yerli Herkül" diye seslendi. Kesilen bir ağaç kütüğünün taşınması için vinc çağrılması gündeme geldi. Ramazan Çepni ise "Vince gerekyok, kütüğü ben taşırım' dedi. 3 kişinin bile yerinden kaldıramadığı 203 kiloluk kütüğü ip yardımı ile sırtına alan Çepni, kütüğü zorlanmadan yaklaşık 50 metretaşıyarak herkesi şaşkına çevirdi. Çepni, Çanakkale Savaşı'nda215 kiloluk top mermisinisırtında taşıyan SeyitOnbaşı'nın rekorunu kırmayıhedeflediğini söyledi.
* Seyit Onbaşı, Çanakkale Savaşı'nda 215 kiloluk top mermisini kaldırarak tarihe geçti. 203 kiloluk kütüğü kaldıran Çepni ise "Ben de o mermiyi kaldırmaya hazırım" dedi.
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