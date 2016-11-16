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Bu da li ‘Seyit Onbaşı’

Bu da Rizeli ‘Seyit Onbaşı’
Rize 'de yaşayan Ramazan Çepni'nin (43) gücü-kuvveti herkesin dikkatini çekti. Çepni'ye bazıları 'Rambo', bazıları 'Seyit Onbaşı', bazıları da 'Yerli Herkül" diye seslendi. Kesilen bir ağaç kütüğünün taşınması için vinc çağrılması gündeme geldi. Ramazan Çepni ise "Vince gerek yok, kütüğü ben taşırım' dedi. 3 kişinin bile yerinden kaldıramadığı 203 kiloluk kütüğü ip yardımı ile sırtına alan Çepni, kütüğü zorlanmadan yaklaşık 50 metre taşıyarak herkesi şaşkına çevirdi. Çepni, Çanakkale Savaşı'nda 215 kiloluk top mermisini sırtında taşıyan Seyit Onbaşı'nın rekorunu kırmayı hedeflediğini söyledi.


* Seyit Onbaşı, Çanakkale Savaşı'nda 215 kiloluk top mermisini kaldırarak tarihe geçti. 203 kiloluk kütüğü kaldıran Çepni ise "Ben de o mermiyi kaldırmaya hazırım" dedi.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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