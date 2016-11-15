Pakistan İçişleri Bakanı Çodri Nisar Ali Han, ülkede Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait 23 okulda çalışan 108 öğretmenin aileleriyle 20 Kasım'a kadar ülkeyi terk etmesini istediklerini duyurdu.

Han, Pakistan'da bir televizyon kanalının canlı yayınında yaptığı açıklamada, FETÖ okullarında görevli 108 öğretmenin ailelerini de alarak ülkeden ayrılmasını resmen istediklerini açıkladı.

Pakistanlı Bakan, toplamda 400 kişiyi bulan bu kimselerin 20 Kasım'a kadar ülkeyi terk etmesini beklediklerini bildirdi.

Pakistan'daki FETÖ okulları "PakTurk" adı altında faaliyet gösteriyor.

"PakTurk" da kurumsal internet sitesinden yaptığı açıklamada, Pakistan hükümetinin bildirimini doğruladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın başlayacak Pakistan ziyaretinde, okulların Türk yetkililere devri konusunun da ele alınması bekleniyor.

Erdoğan, iki gün sürecek ziyaretinde Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin ve Başbakan Navaz Şerif ile görüşecek, Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumuna hitap edecek.

Türkiye ve Pakistan'dan üst düzey şirketlerin yöneticileriyle düzenlenecek toplantıya Başbakan Şerif ile katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslamabad'ın ardından Lahor'a da gidecek.