Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışı hava sebebiyle bu gece saatlerinden perşembe günü sabah saatlerine kadar Doğu Karadeniz'in iç kesimlerindeki Gümüşhane, Bayburt ve Artvin ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Yarın öğle saatlerinden perşembe öğle saatlerine kadar ise Doğu Anadolu'nun kuzeyindeki Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis ve Ağrı'da yoğun kar yağacağı, kar kalınlığının bu bölgelerde 20 santimetreyi aşacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji yetkilileri, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmasını istedi.