Yol Durumu
  1. Başbakan Yıldırım'dan kritik Rusya ziyareti

den 'yoğun ' uyarısı

Genel Müdürlüğü, bu geceden itibaren Doğu adeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yoğun kar beklendiğini bildirdi.

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, adeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışı hava sebebiyle bu gece saatlerinden perşembe günü sabah saatlerine kadar Doğu Karadeniz'in iç kesimlerindeki Gümüşhane, Bayburt ve Artvin ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Yarın öğle saatlerinden perşembe öğle saatlerine kadar ise Doğu Anadolu'nun kuzeyindeki Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis ve Ağrı'da yoğun kar yağacağı, kar kalınlığının bu bölgelerde 20 santimetreyi aşacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji yetkilileri, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmasını istedi.
Etiketler: ,
  • 15 Kasım 2016, Salı 13:44
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar