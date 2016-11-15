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'nde temizliği

İzmir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik operasyonda İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde (İKÇÜ) çalışan 29 kişi gözaltına alındı.

İzmir Üniversitesinde dev FETÖ temizliği

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen /PDY soruşturması kapsamında İzmir, Manisa ve Kocaeli'nde, İKÇÜ'de çalışan 35 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince eş zamanlı operasyonda 29 kişi gözaltına alındı, adreslerinde bulunamayan zanlıların da yakalanmaları için çalışma başlatıldı.

Gözaltına alınanlar arasında 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Gölbaşı ilçesindeki Özel Hareket Daire Başkanlığını bombalayan pilotlardan Rafet Kalaycı'nın eşi uzman doktor Özlem Tuğçe Kalaycı da bulunuyor.

Şüphelilerin bazılarının, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" programını kullandıkları tespit edildi.

Evlerdeki aramada ise terör örgütü elebaşısı Fetullah Gülen'e ait kitaplar ele geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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  • 15 Kasım 2016, Salı 09:30
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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sedat sedat

beyin takımları üniversitelerde. üst aklın altında bunlar var.

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cevapla 15.11.2016 10:39
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