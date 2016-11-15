FETÖ’nün hakimiyeti bitti

15 Temmuzdarbe girişimi sonrası FETÖ/PDYkapsamında tutuklanan bir döneminkudretli hakimleri Ömer Diken ile Hasan HüseyinÖzese'nin cezaevi fotoğraflarına yorum yağdı.Balyoz mahkemesi başkanı Diken, Menemen TTipi Kapalı Cezaevi'nde Ergenekon MahkemesiBaşkanı Özese ise Bolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde yatıyor. Balyozdavası avukatlarından Murat Ergün, Twitter'da Ergenekon veBalyoz'un mahkeme başkanlarının cezaevinde çekilmiş fotoğraflarınıpaylaşarak "Hukuka ihanet etmeyi düşünenlere ibret olsun"diye yazdı. Ergün'ün fotoğrafları paylaşmasının ardından bu seferBalyoz davasında 3.5 yıl hapis yatan eski Kara Harp AkademisiKomutanı Tümgeneral Ahmet Yavuz, Twitter hesabından Diken'infotoğrafını paylaşarak "Ey Ömer Diken, sana çok söyledik.Dinlemedin" şeklinde ifadeler kullandı. Ergün, fotoğraflarıpaylaşmasından kısa süre sonra sosyal medyadan çok sayıdahakaret ve tehdit alırken, bu hakaretlere "Enerjinizi duruşmayasaklayın" diye cevap verdi. İşte fotoğraflara gelen yorumlar:
Hukuka ihanet etmeyi düşünenlere ibret olsun.
Çok tatlı çıkmış. FETÖ'jenik bir arkadaşmış. Yargılamalar sırasında bize zulmederken anlayamamışız.
Adaleti katledenler bu resme iyi baksın.
Bir şey olduğu yok. Adamın! fotoğrafını görüp hatırladık ve hatırlattık. Hepsi bu.
Haykırmıştık 'Keser döner sap döner. Gün gelir hesap döner' diye. Şimdi döndü. Daha da dönecek. Mazlumların ahı çıkacak.
Balyoz hakimi sıfatı taşıyordu.
Hukuksuzlukları öyle bir hal almıştı ki, 'Yasayı uygulamıyoruz çünkü bizce Anayasa'ya aykırı diyorlardı. Patronları Sedat Sami Haşlıoğlu'ydu...
Kimbilir kaç insanın canını yaktılar bir sümüklüye yaranacağız diye...
Düşünün bu adamlar birer hakimdi. İnsanların özgürlükleri onların iki dudağı arasındaydı.
BİRİ BOLU'DA DİĞERİ MENEMEN'DE
Balyoz davasına bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi eski Başkanı hâkim Ömer Diken, Uşak'ta darbe girişimi sonrası gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.
15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Ergenekon Davası'na bakan mahkeme başkanı hakim Hasan Hüseyin Özese, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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