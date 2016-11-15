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’nün hakimiyeti bitti

FETÖ’nün hakimiyeti bitti
15 Temmuz darbe girişimi sonrası /PDY kapsamında tutuklanan bir dönemin kudretli hakimleri ile Hasan Hüseyin Özese'nin cezaevi fotoğraflarına yorum yağdı. Balyoz mahkemesi başkanı Diken, Menemen T Tipi Kapalı Cezaevi'nde Ergenekon Mahkemesi Başkanı Özese ise Bolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde yatıyor. Balyoz davası avukatlarından Murat Ergün, Twitter'da Ergenekon ve Balyoz'un mahkeme başkanlarının cezaevinde çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak "Hukuka ihanet etmeyi düşünenlere ibret olsun" diye yazdı. Ergün'ün fotoğrafları paylaşmasının ardından bu sefer Balyoz davasında 3.5 yıl hapis yatan eski Kara Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Ahmet Yavuz, Twitter hesabından Diken'in fotoğrafını paylaşarak "Ey Ömer Diken, sana çok söyledik. Dinlemedin" şeklinde ifadeler kullandı. Ergün, fotoğrafları paylaşmasından kısa süre sonra sosyal medyadan çok sayıda hakaret ve tehdit alırken, bu hakaretlere "Enerjinizi duruşmaya saklayın" diye cevap verdi. İşte fotoğraflara gelen yorumlar:

Hukuka ihanet etmeyi düşünenlere ibret olsun.
Çok tatlı çıkmış. FETÖ'jenik bir arkadaşmış. lamalar sırasında bize zulmederken anlayamamışız.
Adaleti katledenler bu resme iyi baksın.
Bir şey olduğu yok. Adamın! fotoğrafını görüp hatırladık ve hatırlattık. Hepsi bu.
Haykırmıştık 'Keser döner sap döner. Gün gelir hesap döner' diye. Şimdi döndü. Daha da dönecek. Mazlumların ahı çıkacak.
Balyoz hakimi sıfatı taşıyordu.
Hukuksuzlukları öyle bir hal almıştı ki, 'Yasayı uygulamıyoruz çünkü bizce Anayasa'ya aykırı diyorlardı. Patronları Sedat Sami Haşlıoğlu'ydu...
Kimbilir kaç insanın canını yaktılar bir sümüklüye yaranacağız diye...
Düşünün bu adamlar birer hakimdi. İnsanların özgürlükleri onların iki dudağı arasındaydı.



BİRİ BOLU'DA DİĞERİ MENEMEN'DE
Balyoz davasına bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi eski Başkanı hâkim Ömer Diken, Uşak'ta darbe girişimi sonrası gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.



15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Ergenekon Davası'na bakan mahkeme başkanı hakim , tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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  • 15 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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