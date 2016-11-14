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Tuzluk kırıldı

Tuzluk kırıldı
Hakkında yakalama kararı olan eski 'nün tuzluk vekili , örgütün ''ya sahip çıkın' talimatıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaparak kendisini aklamaya çalıştı. Şükür, Twitter'da "Yasal olan bir bankaydı. O yüzden yatırdım paramı. Ondan önce hiç çalışmadığım bir bankaydı" dese de kimse bu sözlere inanmadı.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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