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  2. Fatih Portakal aldığı ödülü FETÖ'cü o isme ithaf etti!

Terör yandaşı 'ı yerin dibine soktular!

tarafından düzenlenen leri'nde aldığı 'En İyi Erkek Haber Spikeri' ödülünü 'cü 'e ithaf eden 'a en iyi cevabı gazeteci ve verdi.

Terör yandaşı Fatih Portakalı yerin dibine soktular!

ve 'nın basındaki en büyük savunucularından birisi olan 'a medyanın bazı önde gelen isimleri ağzının payını vermekte gecikmedi. ve ; ödül töreni sonrasında attıkları tweetlerle terörsevici Portakal'ı yerin dibine soktu.

'ta yaptığı yanlı ve provokatif haberlerle sürekli tepki çeken Fatih Portakal, Töreni'nde terör örgütleri FETÖ ve PKK sempatizanı gazetecileri överek ve aldığı ödülü onlara ithaf ederek iyice çizmeyi aştı. Portakal'ın ekranlarında sergilediği bu rezalet sosyal medyada da kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Gazeteci Nedim Şener ve Cem Küçük, FOX'un kadrolu şaklabanı Fatih Portakal ile ilgili attığı tweetlerde şu ifadelere yer verdiler:
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi 01:06
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