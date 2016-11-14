FETÖ ve PKK'nın basındaki en büyük savunucularından birisi olan Fatih Portakal'a medyanın bazı önde gelen isimleri ağzının payını vermekte gecikmedi. Nedim Şener ve Cem Küçük; ödül töreni sonrasında attıkları tweetlerle terörsevici Portakal'ı yerin dibine soktu.



FOX'ta yaptığı yanlı ve provokatif haberlerle sürekli tepki çeken Fatih Portakal, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde terör örgütleri FETÖ ve PKK sempatizanı gazetecileri överek ve aldığı ödülü onlara ithaf ederek iyice çizmeyi aştı. Portakal'ın Doğan Medya ekranlarında sergilediği bu rezalet sosyal medyada da kısa sürede büyük yankı uyandırdı.



Gazeteci Nedim Şener ve Cem Küçük, FOX'un kadrolu şaklabanı Fatih Portakal ile ilgili attığı tweetlerde şu ifadelere yer verdiler:











