Patron yani!

Cumhuriyet gazetesine yapılan terör soruşturmasında tutuklanan Akın Atalay’ın mahkeme ifadeleri ortaya çıktı. Haberlerle ilgisi olmadığını söyleyen Atalay “Yayın suçlarının sorumluluğunun kime ait olduğu bellidir. Ben suçlu değilim” diye konuştu
Cumhuriyet gazetesi Kandil'e çıktı. "Yerlere izmarit bile atmıyorlar" dedi. FETÖ'nün darbe planlarına en büyük desteği verdi. 15 Temmuz'dan iki gün sonra bile sokaklarda nöbet tutan Türk halkını gösterip "Sokaktaki tehlike" başlığını attı. Teröre destek nedeniyle Cumhuriyet gazetesine baskın yapılırken, gazetenin yönetim ve yazarlarının bir kısmı gözaltına alındı. Bunun üzerine Avrupa ayaklandı. Basın özgürlüğünü dile getirdi.
HABERLERİ KİMİN YAPTIĞI BELLİ
İki gün önce yurt dışından dönüşünde Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay da tutuklanırken, tüm suçu Cumhuriyet'teçalışan gazetecilere attığı görüldü. Atalay, "Yayın yoluyla işlenen bütün suçlardan ceza sorumluluğunun kimlere ait olduğu açık ve net olarak bellidir. Basın kanununda,bu sorumlular açık olarak yazılıdır. Üretilmesinde, oluşumunda ve yayınlanmasında herhangi bir dahlim, yetkim bulunmayan ve kanunen de sorumlu tutulmam mümkün olmayan konularda bir açıklama yapmak durumunda olmadığımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Ancak tutuklama kararı veren İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği ise kararında, Atalay'ın gazetenin İcra Kurulu Başkanı olduğunu anımsatarak "Dosyada yer alan delillere göre gazetede yayınlanan birçok haber ve yazıların, terör örgütleri FETÖ ve PKK'nın propagandası sayılabilecek ve bu örgütler lehine algı oluşturabilecek yayınlardır" ifadelerini kullandı.
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