Kafası çalışmıyor

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun yeni başkanı Hidayet Türkoğlu, Pensilvanyalı sahtekar Fetullah Gülen'in peşinden giderek ülkesi hakkında uluslararası karalama kampanyaları yapan basketbolcu Enes Kanter hakkında açıklamalarda bulundu. Kendisini Enes Gülen olarak tanıtmaya başlayan Oklahoma City Thunder takımının oyuncusu, yıllarca Türk Milli Takımı formasını giymeyi reddettikten sonra geçen yıl kendisinin siyasi nedenlerle milli takıma alınmadığını söylemişti. Hidayet Türkoğlu ise katıldığı bir TV programında Enes için "Enes'in bundaniki sene önce benimle bir tartışmasıoldu. Ben kendisine kafasıçalışmıyor diye bir ithamda bulunmuştum. Beni haklı çıkardığı için kendisine teşekkür ediyorum. Bulunduğu durumda kimse olmak istemezdi gerçekten, vatan haini durumunda. Ülkeden tamamen kopmuş bir durumda. Allah kimseye öyle bir evlat vermesin" ifadelerini kullandı.
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