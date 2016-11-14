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Kafası çalışmıyor

Kafası çalışmıyor
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun yeni başkanı , Pensilvanyalı sahtekar Fetullah Gülen'in peşinden giderek ülkesi hakkında uluslararası karalama kampanyaları yapan basketbolcu hakkında açıklamalarda bulundu. Kendisini olarak tanıtmaya başlayan Oklahoma City Thunder takımının oyuncusu, yıllarca Türk Milli Takımı formasını giymeyi reddettikten sonra geçen yıl kendisinin siyasi nedenlerle milli takıma alınmadığını söylemişti. ise katıldığı bir TV programında Enes için "Enes'in bundan iki sene önce benimle bir tartışması oldu. Ben kendisine kafası çalışmıyor diye bir ithamda bulunmuştum. Beni haklı çıkardığı için kendisine teşekkür ediyorum. Bulunduğu durumda kimse olmak istemezdi gerçekten, vatan haini durumunda. Ülkeden tamamen kopmuş bir durumda. Allah kimseye öyle bir evlat vermesin" ifadelerini kullandı.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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