Avrupa Parlamentosu yine şaşırtmadı. Teröre arka çıkmaktan geri durmadı. Haklarında terör suçundan gözaltı kararı bulunan HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk ve HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, Avrupa Parlamentosu (AP) Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Başkanı Gianni Pittella ile görüştü.

Avrupa bir kez daha iki yüzlülüğünü gösterdi, terörden desteğini esirgemedi. Sık sık Türkiye ile müzakerelerin bitirileceği tehditlerini savurup, teröre tek söz edemeyen AP, yürütülen terör soruşturmalarında ifade vermeye gitmedikleri için haklarında gözaltı kararı verilen Öztürk ve Sarıyıldız'ı ağırladı. Kaçak HDP'liler, AP Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Başkanı Pittella ile bir araya geldi.

Pittella, Twitter hesabında görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta, görüşmeye, terör faaliyetleri sebebiyle kırmızı bültenle aranan HDP'nin Avrupa temsilcisi Eyüp Doru'nun da katıldığı görüldü.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk yetkililer, sık sık AB ve AP'yi teröre verdikleri destek nedeniyle eleştiriyor.



