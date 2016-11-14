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Firari KK'lıları ağırladılar

, FETÖ, DHKP-C gibi kanlı terör örgütlerinin güvenli limanına dönüşen Avrupa bir rezalete daha imza attı. Haklarında terör suçundan gözaltı kararı bulunan iki firari milletvekili, 'nda Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Başkanı Pittella tarafından ağırlandı.

Firari HDPKKlıları ağırladılar

yine şaşırtmadı. Teröre arka çıkmaktan geri durmadı. Haklarında terör suçundan gözaltı kararı bulunan Van Milletvekili ve HDP Şırnak Milletvekili , Avrupa Parlamentosu (AP) Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Başkanı Gianni Pittella ile görüştü.

Avrupa bir kez daha iki yüzlülüğünü gösterdi, terörden desteğini esirgemedi. Sık sık Türkiye ile müzakerelerin bitirileceği tehditlerini savurup, teröre tek söz edemeyen AP, yürütülen terör soruşturmalarında ifade vermeye gitmedikleri için haklarında gözaltı kararı verilen Öztürk ve Sarıyıldız'ı ağırladı. Kaçak HDP'liler, AP Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Başkanı Pittella ile bir araya geldi.

Pittella, Twitter hesabında görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta, görüşmeye, terör faaliyetleri sebebiyle kırmızı bültenle aranan HDP'nin Avrupa temsilcisi Eyüp Doru'nun da katıldığı görüldü.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk yetkililer, sık sık AB ve AP'yi teröre verdikleri destek nedeniyle eleştiriyor.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi 18:53
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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hakan hakan

yatacak yeriniz yok. iki yüzlü avrupa!

Aynı Görüşte misiniz?
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hayır0
cevapla 14.11.2016 19:03
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