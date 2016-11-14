FETÖ tutuştu

ABD'de başkanlık seçimlerinden zaferle çıkan Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump'a karşı başta New York, Chicago ve Kaliforniya olmak üzere 4 gündür ülke genelinde çeşitli eyaletlerde protestolar gerçekleştirilirken, Cumhuriyetçi adayın 20seçici kurul üyesi kazandığı Pensilvanya'dada iki karşıt grubun gösterileri vardı. Demokrat Parti başkan adayı Hillary Clinton'u destekleyen yaklaşık 100 kişilik bir grubun Eston kent merkezinde düzenlediği gösteriler devam ederken, yaklaşık 30 kişilik Trump taraftarları da karşı kaldırımda ellerinde Amerikan bayraklarıyla Trump için destek sloganları attı. FETÖ elebaşı Gülen'in kaldığı Saylorsburg'daki çiftliğe yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Easton kentinde düzenlenen gösteriler sırasında Trump destekçileri, Gülen'in bölgelerinde olmasından duydukları rahatsızlığı da pankart açarak gösterdi.
MALİKANE YOLUNA BIRAKTILAR
Trump destekçileri, Gülen'i işaret ederek üzerinde "Trump senin için geliyor FETOGülen" (Trump is coming for you FETO Gulen) ifadesinin yer aldığı pankartı taşıdı. ABD'nin 45. Başkanı seçilen Trump'a, Gülen'i Türkiye'ye iade etmesi çağrısında bulunan göstericiler, daha sonra hazırladıkları pankartı kasabaiçerisindeki yolun kenarında sergiledi. Trump'ın güvenlik ve istihbarat başdanışmanı emekli Korgeneral Michael Flynn, elebaşı Gülen'e ilişkin bir yazı kaleme almıştı. Flynn yazısında "Arka bahçemiz Pensilvanya'ya rahatça yerleşmiş olan bu maskeli terör Washington'ın gözünü boyarken, NATO müttefikimiz Türkiye'ye engel olmak mantıksızdır. Türkiye'nin bakışaçısıyla Washington, Türkiye'nin Usame binLadin'ine sığınak oluyor. 11 Eylül'den sonra Usame bin Ladin'in Türkiye'de güzel bir köyde yaşadığını ve aynı anda Türkvergi mükelleflerinin vergileriylefonlanan 160 okulu işlettiğiniöğrenseydik ne yapardık?" yorumunu yapmıştı. Trump'ın başdanışmanının yazısı üzerine ise FETÖ elebaşının avukatları paniğe kapılarak yazılı bir açıklamayla Trump'a uyarıda bulunmuştu. Avukatlar Flynn'ın kaleme aldığı makalenin "Trump'ın politikasıolmadığını ümit ettiğini" belirtmişlerdi.
3 MİLYONKAÇAĞA SINIR DIŞI
ABD'nin 45. başkanı seçilen Trump, 3 milyon kaçak göçmeni ülkeden hızlıca sınır dışı etmek istediğini açıkladı.
FETÖ'CÜLERİNTRUMP RÜYASI!
FETÖCÜLERİN tutuklu bulunduğu cezaevinde morallerini yüksek tutmaları için birbirlerine gönderdikleri belirlenen not kağıtları ortaya çıktı. Bir zanlı rüyasında Trump'ı gördüğünü belirterek şöyle yazdı: Trump, İstanbul'da cami ziyareti yapıyor. Adam çirkin, iri yarı, saçları siyah. Ben arkadaşa, 'Televizyonda adamın saçları sarıydı boyatmış' demek ki diyorum. Daha sonra Trump namaza duruyor.
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