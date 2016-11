FETÖ tutuştu

başkanlık seçimlerinden zaferle çıkan Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump 'a karşı başta New York, Chicago ve Kaliforniya olmak üzere 4 gündür ülke genelinde çeşitli eyaletlerde protestolar gerçekleştirilirken,Demokrat Parti başkan adayı Hillary Clinton'u destekleyen yaklaşık 100 kişilik bir grubun Eston kent merkezinde düzenlediği gösteriler devam ederken, yaklaşık 30 kişilik Trump taraftarları da karşı kaldırımda ellerinde Amerikan bayraklarıyla Trump için destek sloganları attı. FETÖ elebaşı Gülen'in kaldığı Saylorsburg'daki çiftliğe yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Easton kentinde düzenlenen gösteriler sırasında Trump destekçileri, Gülen'in bölgelerinde olmasından duydukları rahatsızlığı da pankart açarak gösterdi.Trump destekçileri, Gülen'i işaret ederek üzerinde(Trump is coming for you FETO Gulen) ifadesinin yer aldığı pankartı taşıdı. ABD 'nin 45. Başkanı seçilen Trump'a, Gülen'i Türkiye'ye iade etmesi çağrısında bulunan göstericiler, daha sonra hazırladıkları pankartı. Trump'ın güvenlik ve istihbarat başdanışmanı emekli Korgeneral Michael Flynn, elebaşı Gülen'e ilişkin bir yazı kaleme almıştı. Flynn yazısında "Arka bahçemiz Pensilvanya 'ya rahatça yerleşmiş olan bu maskeli terör Washington'ın gözünü boyarken, NATO müttefikimiz Türkiye'ye engel olmak mantıksızdır.. 11 Eylül'den sonra Usame bin Ladin'in Türkiye'de güzel bir köyde yaşadığını ve aynı andayorumunu yapmıştı. Trump'ın başdanışmanının yazısı üzerine ise FETÖ elebaşının avukatları paniğe kapılarak yazılı bir açıklamayla Trump'a uyarıda bulunmuştu. Avukatlar Flynn'ın kaleme aldığı makaleninbelirtmişlerdi.ABD'nin 45. başkanı seçilen Trump, 3 milyon kaçak göçmeni ülkeden hızlıca sınır dışı etmek istediğini açıkladı.FETÖCÜLERİN tutuklu bulunduğu cezaevinde morallerini yüksek tutmaları için birbirlerine gönderdikleri belirlenen not kağıtları ortaya çıktı. Bir zanlı rüyasında Trump'ı gördüğünü belirterek şöyle yazdı: Trump, İstanbul'da cami ziyareti yapıyor. Adam çirkin, iri yarı, saçları siyah. Ben arkadaşa, 'Televizyonda adamın saçları sarıydı boyatmış' demek ki diyorum. Daha sonra Trump namaza duruyor.