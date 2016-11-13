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ÖSO El Bab harekatına başladı

Özgür Suriye Ordusu, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Bab'ın DEAŞ'tan kurtarılması evresine geçti. İlerleyişi süren ÖSO birlikleri El Bab'ın 2 kilometre yakınına ulaştı.

ÖSO El Bab harekatına başladı

Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Halep'in kuzeydoğusunda terör örgütü DEAŞ'ın elindeki Babilçesine girmesine 2 kilometre kaldı.

Harekat bölgesindeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Mare-Cerablus hattında güneye doğru son 3 gündür ilerleyişine hız veren ÖSO güçleri operasyonun yeni aşamasına geçti.

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD unsurlarının Bab ilçesine yaklaşması üzerine 02.00 sularında hızla harekete geçen ÖSO güçleri Hazvan, Süsyan, Aldana, Kıyran, Uglan ve Avlan köyleri ile bazı meskun mahalleri DEAŞ'tan aldı.

Böylece, TSK destekli ÖSO, Bab ilçesinin 2 kilometre yakınına ulaşmış oldu.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaklaşık bin 700 kilometrekarelik alan teröristlerden arındırılırken derinlik Türkiye sınırından güneye doğru 27 kilometreye ulaşmış durumda.
  • 13 Kasım 2016, Pazar 14:01
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