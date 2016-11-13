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, ve ilçeleri kırsalında

Diyarbakır Valiliğince bugün sabah sokağa çıkma yasağı ilan edilen , ve ilçeleri kırsalında helikopter destekli başlatıldı.

Lice, Hani ve Kocaköy ilçeleri kırsalında operasyon
Diyarbakır Valiliğince , ve ilçeleri arasındaki kırsal alanda bulunan 8 köyde bugün saat 05.00 itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte un düğmesine basıldı. Bölgede aralarında üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen terör örgütü PKK mensuplarına yönelik geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Çok sayıda askerin katıldığı operasyona, Diyarbakır 7'nci Kolordu Komutanlığı pistinden kalkan helikopterler de hava desteği veriyor. Operasyon sürüyor.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar 19:50
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