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Himmetzede

Teröristbaşı Gülen, Pensilvanya’daki ininde saklandı! Teröristleri ise ’ın seçim kampanyasına sadece 2014 yılında 2 milyon dolar yatırdı. Firari ’ün bile ’de kurduğu 2 şirket üzerinden Clinton Vakfı’na yaklaşık 13 bin dolar bağış yaptığı saptandı. Bu lobi içinde yer alan ‘büyük abi’ler de vardı...

Himmetzede
Üst akıl; 'yü, 'yı ve 'ı kullandı. Türkiye'ye saldırdı. gecesi ise FETÖ'nün TSK'daki uzantıları halkına bombalar yağdırdı. Kanlı örgütün sözde lideri Gülen ise 'nin Pensilvanya eyaletindeki ininde saklanıp hainlerine emirler yağdırdı. Neyse ki kalleş plan amacına ulaşamadı. Hainlerin son umudu ABD'nin başkan adayı olan Demokrat Partili Hillary Clinton'ın seçimi kazanmasaydı. Ancak Clinton sandıktan çıkamadı. Bunun üzerine kankası Gülen ile FETÖ'cü hainleri Türkiye'ye iade korkusu sardı. FETÖ ile Clinton arasındaki hem maddi hem de manevi bağ ortaya çıktı. İsmini vermeyen bir kaynak, FETÖ'nün farklı isimler üzerinden Clinton'a bağış yaptığını açıkladı. Bu bağışın sadece 2014 yılında 2 milyon dolar olduğunu vurguladı. Bağışları yapan isimler de ortaya çıktı. Bunlardan biri Gökhan Özkök adlı şahıstı. Özkök, FETÖ'nün ABD'deki en önemli organizasyonlarından Türk Kültür Merkezi'nin (Turkish Cultural Center - TCC) kurucuları arasında yer aldı. New York merkezli Türk Kültür Merkezi'nin Başkanı Recep Özkan da FETÖ-Clinton ilişkisinin önemli parçalarından biri olarak öne çıktı. Özkan'ın, 2015 yılında Hillary Clinton'a 1 milyon dolar bağış yaptığı saptandı.

GÜLENCİLER'İN GÖZDESİ
Özkan, Clinton Küresel Girişimi adlı vakfa 500 bin ila 1 milyon dolar bağış yapan kişiler arasında da yer aldı. FETÖ'nün özellikle başkent Washington'daki lobi çalışmalarında rolü olan Türk-Amerikan Birliği (Turkic- American Alliance - TAA) Başkanı Faruk Taban'ın ise örgütün ABD'deki siyasal ve bürokratik ilişki ağında kritik roller oynadığı vurgulandı. TAA Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Koşar da Clinton-FETÖ ilişkisindeki bir diğer önemli isim olarak akıllarda yer aldı.


* Adil Öksüz, 15 Temmuz gecesi Akıncı'daki darbe üssünde yakalandı. Ancak serbest kırakıldı. Ardından kayıplara karıştı.

100 MİLYON $'IN ÜZERİNDE
Bağışçılar arasında firar da olan TSK'nın Hava İmamı de vardı. Öksüz'ün New Jersey eyaletinde kurduğu Harmony Enterprises adlı kağıt şirketi, Clinton'ın seçim komitesine 27 Haziran 2014'te 5 bin dolar bağış yaptı. Yine Öksüz'e ait olan ikinci el araba satış firmasından da Clinton için çalışan siyasi eylem komitesine (PAC) 7 bin 500 dolar aktarıldı. Ancak Clinton Vakfı'na destek sağlayan FETÖ'cü farklı isimler vardı. Bu isimler paravan şirketler aracılığıyla Clinton'a 100 milyon doların üzerinde bağış yapmıştı.

DUALARINI İLETTİ
Özkök 'ün adı, 'ın Amerikan Gizli Servisi FBI tarafından incelenmeye alınan e-postalarında da yer aldı. O mesajlara göre Özkök, 2009 yılında Clinton'ın danışmanı Huma Abedin ile yazışarak bazı taleplerini anlattı. Özkök, Gülen'in de dirseği kırılan Clinton'a dualarını ilettiğini açıkladı.


* Recep Özkan, yardımları nedeniyle Clinton'dan plaket almıştı.

İLİŞKİLERİ ÇOK ESKİ
Demokrat Parti'de üst düzey finans yöneticisi olan , FETÖ ile Clinton Ailesi arasındaki ilişkilerin yeni olmadığını söyledi. Gülen'in Hillary Clinton ve eşi Bill Clinton ile ilişkilerini iyi tutmak için çok uğraştığını belirtti. Hatta FETÖ üyelerinin bir gün Clinton'ın başkan olacağına inandıklarını kaydetti. Bir dönem Türkiye-İsrail ilişkilerinin iyi olmamasının da en çok FETÖ'ye yaradığını belirtti. Güzel, "Clinton'ın çevresinde Yahudi kökenliler çoktu ve FETÖ mensupları, Türkiye aleyhine lobi yapmak için İsrail kozunu hep kullandı" dedi.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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