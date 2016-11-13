Himmetzede

Teröristbaşı Gülen, Pensilvanya’daki ininde saklandı! Teröristleri ise Hillary Clinton’ın seçim kampanyasına sadece 2014 yılında 2 milyon dolar yatırdı. Firari Adil Öksüz’ün bile ABD’de kurduğu 2 şirket üzerinden Clinton Vakfı’na yaklaşık 13 bin dolar bağış yaptığı saptandı. Bu lobi içinde yer alan ‘büyük abi’ler de vardı...
Üst akıl; FETÖ'yü, PKK'yı ve DEAŞ'ı kullandı. Türkiye'yesaldırdı. 15 Temmuz gecesi ise FETÖ'nün TSK'daki uzantıları halkına bombalar yağdırdı. Kanlı örgütün sözde lideri Gülen ise ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki ininde saklanıp hainlerine emirler yağdırdı. Neyse ki kalleş plan amacına ulaşamadı. Hainlerinson umudu ABD'nin başkanadayı olan DemokratPartili Hillary Clinton'ınseçimi kazanmasaydı. Ancak Clinton sandıktan çıkamadı. Bunun üzerine kankası Gülen ile FETÖ'cü hainleri Türkiye'ye iade korkusu sardı. FETÖ ile Clintonarasındaki hemmaddi hem demanevi bağortaya çıktı. İsmini vermeyen bir kaynak, FETÖ'nün farklı isimler üzerinden Clinton'a bağış yaptığını açıkladı. Bubağışın sadece2014 yılında 2milyon dolarolduğunuvurguladı. Bağışları yapan isimler de ortaya çıktı. BunlardanbiriGökhanÖzkökadlışahıstı.Özkök, FETÖ'nün ABD'dekien önemli organizasyonlarındanTürk Kültür Merkezi'nin(Turkish Cultural Center - TCC)kurucuları arasında yer aldı. New York merkezli Türk Kültür Merkezi'nin Başkanı Recep Özkan da FETÖ-Clinton ilişkisinin önemli parçalarından biri olarak öne çıktı. Özkan'ın, 2015 yılında HillaryClinton'a 1 milyon dolar bağışyaptığı saptandı.
GÜLENCİLER'İN GÖZDESİ
Özkan, Clinton Küresel Girişimi adlı vakfa 500 bin ila 1 milyon dolar bağış yapan kişiler arasında da yer aldı. FETÖ'nün özelliklebaşkent Washington'dakilobi çalışmalarında rolü olanTürk-Amerikan Birliği (Turkic-American Alliance - TAA) BaşkanıFaruk Taban'ın ise örgütünABD'deki siyasal ve bürokratikilişki ağında kritik roller oynadığıvurgulandı. TAA Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Koşar da Clinton-FETÖ ilişkisindeki bir diğer önemli isim olarak akıllarda yer aldı.
* Adil Öksüz, 15 Temmuz gecesi Akıncı'daki darbe üssünde yakalandı. Ancak serbest kırakıldı. Ardından kayıplara karıştı.
100 MİLYON $'IN ÜZERİNDE
Bağışçılar arasında firar da olan TSK'nın Hava İmamı Adil Öksüz de vardı. Öksüz'ün New Jerseyeyaletinde kurduğu HarmonyEnterprises adlı kağıt şirketi,Clinton'ın seçim komitesine 27Haziran 2014'te 5 bin dolar bağışyaptı. Yine Öksüz'e ait olan ikinci el araba satış firmasından da Clinton için çalışan siyasi eylem komitesine (PAC) 7 bin 500 dolar aktarıldı. Ancak Clinton Vakfı'na desteksağlayan FETÖ'cü farklı isimlervardı. Bu isimler paravan şirketler aracılığıyla Clinton'a 100 milyon doların üzerinde bağış yapmıştı.
DUALARINIİLETTİ
Özkök 'ün adı, Hillary Clinton'ın Amerikan Gizli Servisi FBI tarafından incelenmeye alınan e-postalarında da yer aldı. O mesajlara göre Özkök, 2009 yılında Clinton'ın danışmanı Huma Abedin ile yazışarak bazı taleplerini anlattı. Özkök, Gülen'in de dirseği kırılan Clinton'a dualarını ilettiğini açıkladı.
* Recep Özkan, yardımları nedeniyle Clinton'dan plaket almıştı.
İLİŞKİLERİ ÇOK ESKİ
Demokrat Parti'de üst düzey finans yöneticisi olan Murat Güzel, FETÖ ile Clinton Ailesi arasındaki ilişkilerin yeni olmadığını söyledi. Gülen'in Hillary Clinton ve eşi Bill Clinton ile ilişkilerini iyi tutmak için çok uğraştığını belirtti. Hatta FETÖ üyelerinin bir gün Clinton'ın başkan olacağına inandıklarını kaydetti. Bir dönem Türkiye-İsrail ilişkilerinin iyi olmamasının da en çok FETÖ'ye yaradığını belirtti. Güzel, "Clinton'ın çevresinde Yahudi kökenliler çoktu ve FETÖ mensupları, Türkiye aleyhine lobi yapmak için İsrail kozunu hep kullandı" dedi.
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