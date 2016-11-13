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Cennette köşk vaadi

Cennette köşk vaadi
Kayseri'de terör örgütü 'ye yönelik operasyonlar yapıldı. Aralarında Holding'in eski CEO'su ile 'ın da bulunduğu çok sayıda kişi tutuklandı. Davanın iddianamesinde ise tanık ifadeleri yer aldı. Malazgirt kod adlı gizli tanık ise şunları açıkladı: "FETÖ'nün Melikşah Üniversitesi'ni, Boydak Holding eski CEO'su Memduh Boydak'a, 'Sen cennetten köşk kazanacaksın' vaadiyle yaptırdığını duydum. Memduh Boydak, Mayıs 2014'te 'nde çalışan tüm akademisyenleri Hacılar'daki evine pikniğe çağırdı. Hacı Boydak'ın da bulunduğu piknikte tüm masaları dolaşan Memduh Boydak'ın, 'Bu dava bizim, öksüz değil, zafer bizim olacak, beni hapse atarlarsa atsınlar, girer yatarım' şeklinde beyanlarda bulunduğunu duydum."

ALİ ALTUNDAŞ
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  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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