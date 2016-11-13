Cennette köşk vaadi

26 / 14
21 / 10
16 / 4
-3 / -10
20 / 8
24 / 7
17 / 6
22 / 17
14 / -4
19 / 6
20 / 11
17 / 11
22 / 5
17 / 2
18 / 13
18 / 5
14 / 1
14 / 6
20 / 5
20 / 14
19 / 15
19 / 2
19 / 3
20 / 10
21 / 6
17 / 12
17 / 10
20 / 4
20 / 6
13 / 0
15 / 9
22 / 9
24 / 14
18 / 4
17 / 6
23 / 15
14 / 0
19 / 4
19 / 15
24 / 12
16 / 8
18 / 4
13 / -4
17 / 5
20 / 2
19 / 3
16 / 11
18 / 2
23 / 12
20 / 14
20 / 5
16 / 8
20 / 6
21 / 12
19 / 13
25 / 16
15 / 2
18 / 5
18 / 5
23 / 14
26 / 12
22 / 11
19 / 14
24 / 11
21 / 10
21 / 12
19 / 2
24 / 12
20 / 11
19 / 14
22 / 8
23 / 14
19 / 5
16 / 7
14 / 1
20 / 15
16 / 3
19 / 15
Kayseri'de terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonlar yapıldı. Aralarında Boydak Holding'in eski CEO'su Memduh Boydak ile Hacı Boydak'ın da bulunduğu çok sayıda kişi tutuklandı. Davanın iddianamesinde ise tanık ifadeleri yer aldı. Malazgirt kod adlı gizli tanık ise şunları açıkladı: "FETÖ'nün Melikşah Üniversitesi'ni, Boydak Holding eski CEO'su Memduh Boydak'a, 'Sen cennetten köşk kazanacaksın' vaadiyle yaptırdığını duydum. Memduh Boydak, Mayıs 2014'te Melikşah Üniversitesi'nde çalışan tüm akademisyenleri Hacılar'daki evine pikniğe çağırdı. Hacı Boydak'ın da bulunduğu piknikte tüm masaları dolaşan Memduh Boydak'ın, 'Bu dava bizim, öksüz değil, zafer bizim olacak, beni hapse atarlarsa atsınlar, girer yatarım' şeklinde beyanlarda bulunduğunu duydum."
ALİ ALTUNDAŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.