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Avukatları korktu

Avukatları korktu
70 yaşındaki , sadece 'yi değil tüm dünyayı ters köşe yaptı. Hillary'e umut bağlayan üst akıl, şoka uğradı. İlk sırada ise FETÖ'nün elebaşı Gülen yer aldı. Trump'ın güvenlik ve istihbarat başdanışmanı Korgeneral 'ın Gülen'in iadesine ilişkin kaleme aldığı yazı teröristleri şoka uğrattı. Flynn, yazısında Gülen'in Usame Bin Ladin'den farkı olmadığını anlattı. Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini vurguladı. Trump'ı kutlamayan Gülenciler ise bu yazıdan sonra sesini çıkardı! Teröristbaşı Gülen'i savunan hukuk firması Steptoe & Johnson LLP bir açıklama yaptı. Açıklamada, "İade süreci ciddi bir süreçtir. Siyasi bir mesele haline gelmemelidir. ABD, güçlü demokratik kurumlara sahiptir ve buna bu tür konuların ele alındığı yargı da dahildir. Bunu gelecek hükümet için de ümit ediyoruz ve bundan eminiz" ifadesi kullanıldı.

Donald Trump tarafından ABD Savunma Bakanı yapılmasına kesin gözüyle bakılan general Flyyn, Gülen ve cemaatini topa tuttu.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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