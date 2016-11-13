Avukatları korktu

70 yaşındaki Donald Trump, sadece ABD'yi değil tüm dünyayı ters köşe yaptı. Hillary'e umut bağlayan üst akıl, şoka uğradı. İlk sırada ise FETÖ'nün elebaşı Gülen yer aldı. Trump'ın güvenlik ve istihbarat başdanışmanı Korgeneral Michael Flynn'ın Gülen'in iadesine ilişkin kaleme aldığı yazı teröristleri şoka uğrattı. Flynn, yazısında Gülen'in Usame Bin Ladin'den farkı olmadığını anlattı. Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini vurguladı. Trump'ı kutlamayan Gülenciler ise bu yazıdan sonra sesini çıkardı! Teröristbaşı Gülen'isavunan hukuk firması Steptoe& Johnson LLP bir açıklamayaptı. Açıklamada, "İade süreci ciddi bir süreçtir. Siyasi bir mesele haline gelmemelidir. ABD, güçlü demokratik kurumlara sahiptir ve buna bu tür konuların ele alındığı yargı da dahildir. Bunu gelecekhükümet için de ümit ediyoruz vebundan eminiz" ifadesi kullanıldı.
Donald Trump tarafından ABD Savunma Bakanı yapılmasına kesin gözüyle bakılan general Flyyn, Gülen ve cemaatini topa tuttu.
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