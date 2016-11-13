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de listede

, rakibi ’a para verenleri belirledi. TAKVİM’in bu haberi üzerine gündem değişti. Bağışçılar arasında Öksüz’ün de olduğu öğrenildi

Adil Öksüz de listede
'de başkanlığı kazandı, 'a yatırım yapan şoka uğradı. TAKVİM de yeni Başkan'ın, "rakibini leyenleri" listelediğini yazdı, ortalık karıştı.



Anadolu Ajansı, 'ye himmet verenler arasında 'ün de bulunduğunu vurguladı. Ancak kripto isimler, gizli kaldı! Bağış miktarları ise dudak uçuklattı!


* Darbenin baş aktörü Öksüz'ün, ABD'de kurduğu 2 şirket üzerinden Clinton'a 13 bin dolar bağış yaptığı saptandı.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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