Adil Öksüz de listede

26 / 14
21 / 10
16 / 4
-3 / -10
20 / 8
24 / 7
17 / 6
22 / 17
14 / -4
19 / 6
20 / 11
17 / 11
22 / 5
17 / 2
18 / 13
18 / 5
14 / 1
14 / 6
20 / 5
20 / 14
19 / 15
19 / 2
19 / 3
20 / 10
21 / 6
17 / 12
17 / 10
20 / 4
20 / 6
13 / 0
15 / 9
22 / 9
24 / 14
18 / 4
17 / 6
23 / 15
14 / 0
19 / 4
19 / 15
24 / 12
16 / 8
18 / 4
13 / -4
17 / 5
20 / 2
19 / 3
16 / 11
18 / 2
23 / 12
20 / 14
20 / 5
16 / 8
20 / 6
21 / 12
19 / 13
25 / 16
15 / 2
18 / 5
18 / 5
23 / 14
26 / 12
22 / 11
19 / 14
24 / 11
21 / 10
21 / 12
19 / 2
24 / 12
20 / 11
19 / 14
22 / 8
23 / 14
19 / 5
16 / 7
14 / 1
20 / 15
16 / 3
19 / 15
ABD'de başkanlığı Trump kazandı, Clinton'a yatırım yapan FETÖ şoka uğradı. TAKVİM de yeni Başkan'ın, "rakibini destekleyenleri" listelediğini yazdı, ortalık karıştı.
Anadolu Ajansı, Hillary'ye himmet verenler arasında Adil Öksüz'ün de bulunduğunu vurguladı. Ancak kripto isimler, gizli kaldı! Bağış miktarları ise dudak uçuklattı!
* Darbenin baş aktörü Öksüz'ün, ABD'de kurduğu 2 şirket üzerinden Clinton'a 13 bin dolar bağış yaptığı saptandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.