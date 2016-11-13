ABD karıştı!

Donald Trump, başkanlıkseçimlerini kazandı! Hillary Clinton yanlıları ise ne yapacağını şaşırdı. ABD'nin batı eyaletlerinden Oregon'un en büyük kenti Portland'da Trum karşıtı gösteriler başladı. Türkiye'ye demokrasi dersi veren ABD ise kendini hatırlamadı! ABD polisi, kabalığa ateş açtı. Polis ateşinde bir gösterici başından vurularak hayatını kaybetti. Protestoların bir ayaklanmaya dönüştüğünü açıklayan Portland polisi, göstericilere karşı biber gazı ve plastik mermi kullanacağını Twitter hesabından duyurmuştu.
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