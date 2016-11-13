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karıştı!

ABD karıştı!
Donald Trump, lerini kazandı! yanlıları ise ne yapacağını şaşırdı. 'nin batı eyaletlerinden Oregon'un en büyük kenti 'da Trum karşıtı ler başladı. Türkiye'ye demokrasi dersi veren ABD ise kendini hatırlamadı! ABD i, kabalığa ateş açtı. Polis ateşinde bir gösterici başından vurularak hayatını kaybetti. Protestoların bir ayaklanmaya dönüştüğünü açıklayan Portland polisi, göstericilere karşı biber gazı ve plastik mermi kullanacağını Twitter hesabından duyurmuştu.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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