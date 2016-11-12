SGK’da toplanan himmetler ABD’ye

FETÖ soruşturması kapsamında Adana merkezli 4 ilde SGK'ya yönelik önceki gün gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan, eski Adana SGK İl Müdürü Muharrem Akbaş'ın, çalışanlardan zorla topladığı paraları Pensilvanya'ya gönderdiği ortaya çıktı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütle ilişkisi olduğu iddia edilen SGK çalışanlarına yönelik Adana merkezli Ankara, Eskişehir ve İstanbul'da çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Aralarında eski SGK İl Müdürü Muharrem Akbaş'ın da bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı.

KESMEDİKLERİ KURBANLARIN PARASI

Gözaltına alınan bir SGK görevlisi ifadesinde, Akbaş'ın müdürlük bünyesinde memurlara, yardıma muhtaç Müslüman ülkelerdeki vatandaşlara gönderilmek üzere zorla kurban bağışı yaptırdığı, kurbanları kesmeyerek aldığı paraları ABD'ye gönderdiğini söyledi. Muharrem Akbaş'ın daha önce kesilmiş kurbanların fotoğraflarını bağış yapan memurlara göstererek "İşte senin kurbanın" dediği de kaydedildi.



SABAH

