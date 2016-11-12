‘Obama’yı öldürmeye kalksalar ne yaparsınız?’

Geçen ay sonunda Washington'a giden Adalet Bakanı Bozdağ'ın ABD Adalet Bakanı Loretta Lynch ile görüşmesindeki en kritik an, Bozdağ'ın terör örgütü ve liderine ilişkin bilgi verdiği sırada yaşandı. Alınan bilgiye göre Bozdağ, ABD'li mevkidaşına FETÖ ve elebaşının Türkiye için oluşturduğu tehdidin boyutunu anlatırken şunları söyledi:



LADİN NEYSE GÜLEN DE ODUR

"Obama'ya ve ailesine suikast girişimi olsa, Beyaz Saray bombalanmış, kongrenin ve halkın üzerine savaş uçaklarından bomba atılmış, tank sürülmüş olsa, 241 sivil ABD vatandaşı ölmüş, 2 bin 194 kişi yaralanmış olsa, bütün bu eylemleri yapan teröristlerin sevk ve idare edicisi kişi de Türkiye'de bulunmuş olsa ABD halkı ve ABD böyle bir teröristin serbest hareket etmesinde hangi duyguya sahip olursa Türk halkı da aynı duyguya sahiptir. ABD'deki 11 Eylül saldırısının sorumlusu Usame Bin Ladin ABD halkı için ne anlam ifade ediyorsa 15 Temmuz darbe teşebbüsünün emir ve talimatını veren Fetullah Gülen de Türkiye ve Türkler için aynı anlamı ifade ediyor."



UMUT VERİCİ AÇIKLAMALAR

Adalet Bakanlığı yetkilileri, Donald Trump'ın başkan seçilmesinin terör örgütü elebaşısının iadesi için umut verici olduğunu değerlendirirken, Trump'ın danışmanı Michael Flynn'in açıklamaları Bakanlık'ta dikkatle izlendi. Bakanlıkta, Flynn'in "Türkiye'nin bakış açısıyla Washington, Türkiye'nin Usame Bin Ladin'ine sığınak oluyor" sözlerinin "Türkiye tarafından dile getirilen görüşlerin ABD tarafından kabul edilmesi anlamına geldiği" değerlendirmeleri yapıldı.



'ALMANYA TÜRKİYE ALEYHTARLARINI KORUYOR'

Anadolu Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ'nün de PKK ve DHKP-C gibi Almanya'da faaliyet göstermesi konusunda bu ülkenin kolaylık sağladığını belirtti. Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un, hakkında yakalama kararı bulunan Can Dündar'ı Bellevue Sarayı'nda kabul ettiğini hatırlatan Bozdağ, "Bunun bir anlamı, mesajı var. Herkes bu anlamı anlayacak, bu mesajı algılayacak zekâya sahip. Herkes görüyor bunu" diye konuştu. Firari eski savcı Zekeriya Öz için "Almanya'nın himayesinde hayatını sürdürüyor" diyen Bozdağ, "Zekeriya Öz, Celal Kara ve diğer FETÖ'cülere ilişkin bizim taleplerimiz Almanya tarafından bugüne kadar karşılanmadı. Bu noktada Türkiye'nin beklentileri ortada, Almanya'nın da yaptıkları ortada. Umarım ki Almanya'daki yöneticiler, terör örgütlerine destek, lojistik sağlamak yerine güçlü Türkiye devleti ile işbirliğinin kendileri için daha hayırlı ve yararlı olduğunu daha fazla gecikmeden görürler" değerlendirmesini yaptı.



ERSAN ATAR

