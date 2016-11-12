İşte ByLock ‘Tilki’si

'TİLKİ TASARLADI' DEMİŞTİ
ByLock'un sahibi olduğunu iddia eden David Keynes, 'Tilki'nin eski ev arkadaşı olduğunu iddia etmişti. 'Tilki' ile 2003- 2004 yılları arasında Oregon eyaletine bağlı Portland şehrinde aynı evde kaldığını belirten Keynes, Tilki'nin web tasarımı işleri yaptığını, Türkiye'de yaşadığını, 15 Temmuz'dan sonra Almanya'ya, oradan da ABD'ye kaçtığını belirtmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tilki kod adlı bu kişiye ulaştı. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili İsmail Uçar'ın hazırladığı tutanağa göre; Tilki kod adlı kişinin gerçek adı Atalay Candelen… Candelen, Gülenci polislerin 2011'de yasadışı takip için kurduğu kumpasla da ilişkili çıktı.
* Atalay Candelen
600 BİN DOLARLIK ÖDEME
Şimdiki adı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı olan Emniyet birimindeki FETÖ'cü podlisler, FETÖ'nün hedefindeki insanları, yargı kararı olmadan bilgisayar veya akıllı telefonlarına virüs atarak dinlemek, kaydetmek ve görüntü almak için Hacking Team isimli şirketle anlaşmış, 600 bin dolarlık ödemelerin bir kısmı da Datalink ve Base isimli 2 şirket üzerinden gerçekleştirilmişti. 'Tilki' Atalay Candelen işte bu Datalink ve Base isimli şirketlerin ortağı çıktı. Atalay Candelen, ayrıca Devlet Bahçeli'nin MHP'yi çökertmek üzere tezgâhlandığını belirttiği kaset kumpası konusunda adını zikrettiği işadamı Faruk Bayındır'ın da ortağı çıktı.
KUMPASTAKİ İSMİN ORTAĞI
Atalay Candelen, İTO'da 654660 sicil no ile kayıtlı Baran Tarım şirketinin de ortağı…. Şirketin diğer yönetim kurulu üyesi ise, FETÖ çatı davası kapsamında tutuklu olan İlhan İşbilen. İşbilen Candelen'in, söz konusu şirketin yönetimini, Gülen'in sekreteri Recep Uzunallı'dan devraldıkları iddia ediliyor.
SABAH
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