Avrupa’ya mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar merkezli El Cezire'ye röportaj verdi. Başkanlık sistemi, FETÖ lideri Gülen'in iadesi ve mülteciler konusuna dikkat çeken Erdoğan, özetle şunları söyledi:



TÜRK TİPİ BAŞKANLIK: Şu anda ABD'ye bakıyorsunuz başkanlık sistemi, Rusya'ya bakıyorsunuz başkanlık sistemi. Bu iki önemli örneğin çalışma sistemleri farklı. Diyorum ki biz geleneklerimizden de esinlenerek Türkiye'ye yakışan Türk tipi bir başkanlık sistemini devreye sokalım. Bu, Türkiye'ye çok daha hızlı bir şekilde kalkınma fırsatı verecektir diyorum, onun için bunu savunuyorum.



GÜLEN'İN İADESİ: ABD'ye FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesiyle ilgili 85 koli dosya gönderdik. Amerika bizden terörist istediği zaman biz kendilerine verdik. Ama o bize ne yazık ki bu teröristi vermedi, hala onu bir yerde koruma altında tutuyor. 'Mahkeme kararı' diyor. Bin Ladin'le ilgili mahkeme kararı mı vardı? Bin Ladin'i, farklı bir ülkede gittiler, yok ettiler değil mi? Niye? Bir terörist olduğu için bunu yaptılar. Bizden 10 kadar terörist istediler, biz neredeyse hepsini verdik. Niye? Biz sizinle stratejik ortağız, stratejik ortağımın benden böyle bir teröristi talep ettiği zaman onu vermem gerekir ve biz sözümüzde durduk. Bu örgüt, bir terör örgütüdür, darbecidir ve bu terör örgütünü, bu darbeciyi şu anda Amerika kendi elinde korumaktadır.







TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ: AB eğer Türkiye'yi istemiyorsa kararını versin ve 'Türkiye'yi biz istemiyoruz, Türkiye çekilsin' desin. Biz şu anda sabırla görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Bu görüşmeler tabii bir yere kadar devam edecek, onlar da herhalde bir nihai karar verecekler ve bizler de bu nihai karar durumuna göre hareket ederiz veya biz kararımızı veririz, buna göre adım atarız. Türkiye'de şu anda 3 milyon mülteci var, bu mülteciler Avrupa'ya doğru gidebilir, yürüyebilir. Biz 3 milyon mülteciyi burada barındırırken, AB'nin Türkiye'ye destek vermesi lazım. Bu mülteciler Avrupa'ya bir yürürse Avrupa ne yapacağını şaşırır. Şu anda 100 tane, 500 tane mülteciyi alamıyor. Söz verildi, haziran ayı gibi 3 milyar avro destek verilecekti, ikinci bir 3 milyar avro verilecekti. Şu ana kadar verilen destek aklımda kaldığı kadarıyla 250-300 milyon avro, böyle bir durum var.



BAŞİKA ÜSSÜ DURACAKTIR: (Başika'da Türk askerinin varlığı) Şunun bilinmesini istiyoruz ki Başika üssü orada vardır, olacaktır ve Musul'daki soydaşlarımızı, kardeşlerimizi biz yalnız bırakmayız. Kerkük'teki kardeşlerimizi yalnız bırakamayız. Telafer'de soydaşlarımız var, onları yalnız bırakamayız ve biz burada bir mezhep çatışmasına fırsat veremeyiz. Burada eğer bir mezhep çatışması çıkarsa bunun önü alınmaz. Sincar'ı da biz serbest bırakamayız çünkü Sincar da ikinci Kandil olma yolundadır. Burada PKK var, biz oranın da ikinci Kandil olmasına müsaade etmeyeceğiz.



