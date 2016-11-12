15 Temmuz yardımlaşma kampanyasına dev bağış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası şehit yakınları ve gaziler ile ailelerine destek amacıyla başlatılan "15 Temmuz Dayanışma Kampanyası" kapsamında yaklaşık 265 milyon liralık bağış toplandı.

AA muhabirinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, vatandaşlardan gelen talepler üzerine Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olanların yakınları ile gazilere destek sağlanması amacıyla başlatılan 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası yoğun ilgi gördü.

Vatandaşlar, bu kapsamda bankalarda açılan bağış hesapları ve cep telefonu operatörlerinden atılan SMS'ler aracılığıyla 15 Temmuz'un kahramanları ile aileleri için kampanyaya destek sağladı.

Döviz hesaplarında 1 milyon 447 bin dolar ve 933 bin avro

Bakanlık verilerine göre, 25 Temmuz 2016'da yayımlanan başbakanlık genelgesi ile başlayan dayanışma kampanyasında, 13 Ekim 2016 itibarıyla 264 milyon 949 bin 776 lira tutarında bağış toplandı.

Dayanışma kampanyası kapsamında, Ziraat Bankası hesaplarında 171 milyon 152 bin 149 lira toplanırken, Ziraat Katılım Bankasına 3 milyon 861 bin 845 lira, Vakıflar Bankasına 49 milyon 338 bin 20 lira, Vakıf Katılım Bankasına 7 milyon 260 bin 112 lira, Halk Bankası hesaplarına ise 33 milyon 337 bin 650 lira bağış yapıldı.

Ayrıca döviz hesapları aracılığıyla da 1 milyon 447 bin 940 dolar ve 933 bin 776 avro toplandı.

1 MİLYON SMS

15 Temmuz Dayanışma Kampanyası'na banka hesapları üzerinden doğrudan yapılan bağışların yanı sıra cep telefonlarından 5 lira karşılığı atılan SMS ile de destek sağlandı.

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom (Avea) GSM operatörlerinin "1507" kısa SMS numarasına "15 Temmuz" yazarak yollanan bu SMS'lerin toplam sayısı 1 milyon 402 bin 244'e ulaştı