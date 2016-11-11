Hainlere özel eğitim

FETÖ'nün Hava İmamı Adil Öksüz, firar etti. O gece Akıncı Üssü'nde bulunan siviller Kemal Batmaz, Harun Biniş ve Hakan Çiçek ise yakayı ele verdi. Öksüz, üzerinde çıkan 4 telefonla kayıplara karışırken, Batmaz ve Biniş'in telefonlarını 15 Temmuz'dan 10 gün önce kapattıkları ve o süre boyunca "patates hat" olarak bilinen telefonlarla görüşmüş oldukları ihtimali ağırlık kazanmaya başladı. Savcılık kaynakları, FETÖ imamları Öksüz, Batmaz, Biniş ve Çiçek'in izlediği bu yöntemlere ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Darbe girişimini yöneten imamların, güvenlik birimlerinin takibine takılmamak ve yakalandıklarında suç unsuru delil bırakmamak için "istihbarata karşı koyma eğitimi" aldıkları ifade edildi.
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kesinlikle idam edilmeliler.
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