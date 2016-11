Sınır tanımayan ihanet

Gazetesi, yayın çizgisini aştı. Terör örgütüyayınlar yaptı. Terör örgütlerinin yayın organı haline gelen gazete hakkında soruşturma başlatıldı.düğmeye bastı. Cumhuriyet 'e terör operasyonu yapıldı. Aralarında gazetenin Genel Yayın Yönetmeni'nun da bulunduğu 9 gazeteci,suçlamasıyla tutuklandı.Gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Ancak her fırsatta Türkiye'yi dünyaya kötüleyen Dündar, terör örgütleri PKK, DHKP-C ve FETÖ 'ye kucak açan'ya sığındı. FETÖ'nün firar i hakim ve savcıları Zekeriya Öz ve Celal Kara'yı Türkiye'ye iade etmeyeceğini açıklayan Almanya, geçici Alman pasaportu verdiği Dündar'ı da himayesine aldı. Ancak skandallar zinciri sonlanmadı.Türkiye'de hakkında yakalama kararı olan Dündar, önceki gün Fransa'nın başkenti Paris'tealdı. Dün isetarafından Strazburg'da düzenlenen ve yılın gazetecisi ödüllerinin dağıtıldığı törene damga vuran isim'dı. Geçen yıl, RSF tarafından ödüllendirilen ve FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkınca yurt dışına kaçan Can Dündar, törene onur konuğu olarak katıldı.Ülkesini Avrupa'ya şikayet etmeyi de sürdüren Dündar,diyerekçağrısı yaptı. Dündar,kanıtladı.Hakkında yakalama emri bulunan firari Can Dündar, Strazburg'da boy gösterdi. Türkiye'yi Avrupa'ya kötülemeye devam etti. Böylece ihanet belgesine bir yenisini daha ekledi.* Elinde geçici Alman pasaportu bulunan Can Dündar'a, önceki gün Paris Belediyesi'nce fahri hemşehrilik verilmesi dikkat çekti.