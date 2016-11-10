Sınır tanımayan ihanet

Can Dündar, Almanya’ya firar etti. Ülkemizi kötüleyerek Avrupa’nın gözüne girdi! Paris’te, fahri hemşerilik nişanıyla ödüllendirildi! Dün ise Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün ödül törenindeydi. “Burada evimde gibiyim” dedi. Türkiye’ye müdahale çağrısı yaparak ihaneti belgeledi
Cumhuriyet Gazetesi, yayın çizgisini aştı. Terör örgütü FETÖve PKK'yı meşru gösteren yayınlar yaptı. Terör örgütlerinin yayın organı haline gelen gazete hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbulCumhuriyet Başsavcılığı, düğmeye bastı. Cumhuriyet'e terör operasyonu yapıldı. Aralarında gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu'nun da bulunduğu 9 gazeteci, "FETÖ ve PKKterör örgütlerine üye olmamaklabirlikte örgüt adına suç işlemek" suçlamasıyla tutuklandı.
AVRUPA'YI ANLAMIYORUZ!
Gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Ancak her fırsatta Türkiye'yi dünyaya kötüleyen Dündar, terör örgütleri PKK, DHKP-C ve FETÖ'ye kucak açan Almanya'ya sığındı. FETÖ'nün firari hakim ve savcıları Zekeriya Öz ve Celal Kara'yı Türkiye'ye iade etmeyeceğini açıklayan Almanya, geçici Alman pasaportu verdiği Dündar'ı da himayesine aldı. Ancak skandallar zinciri sonlanmadı. Avrupa, Türkmilleti karşıtı açıklamalar yapan CanDündar'ın sırtını sıvazladı. Türkiye'de hakkında yakalama kararı olan Dündar, önceki gün Fransa'nın başkenti Paris'te fahri hemşerilik nişanı aldı. Dün ise Sınır Tanımayan GazetecilerÖrgütü (RSF) tarafından Strazburg'da düzenlenen ve yılın gazetecisi ödüllerinin dağıtıldığı törene damga vuran isim Dündar'dı. Geçen yıl, RSF tarafından ödüllendirilen ve FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkınca yurt dışına kaçan Can Dündar, törene onur konuğu olarak katıldı. Firari Dündar, ödül törenindeyaptığı konuşmada Fransa'daözellikle Strazburg'da kendinievinde hissettiğini söylemektensakınmadı. Ülkesini Avrupa'ya şikayet etmeyi de sürdüren Dündar, "Avrupa'yıanlamıyoruz, sessiz kalıyorsunuz" diyerek Türkiye'ye müdahale etmelerive harekete geçmeleri çağrısı yaptı. Dündar, ağzından çıkan her sözleihanette sınır tanımadığını kanıtladı.
AVRUPA'NIN CAN'I CİĞERİ
Hakkında yakalama emri bulunan firari Can Dündar, Strazburg'da boy gösterdi. Türkiye'yi Avrupa'ya kötülemeye devam etti. Böylece ihanet belgesine bir yenisini daha ekledi.
* Elinde geçici Alman pasaportu bulunan Can Dündar'a, önceki gün Paris Belediyesi'nce fahri hemşehrilik verilmesi dikkat çekti.
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