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Sınır tanımayan

, Almanya’ya etti. Ülkemizi kötüleyerek Avrupa’nın gözüne girdi! Paris’te, fahri hemşerilik nişanıyla ödüllendirildi! Dün ise Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün ödül törenindeydi. “Burada evimde gibiyim” dedi. Türkiye’ye müdahale çağrısı yaparak i belgeledi

Sınır tanımayan ihanet
Cumhuriyet Gazetesi, yayın çizgisini aştı. Terör örgütü FETÖ ve PKK'yı meşru gösteren yayınlar yaptı. Terör örgütlerinin yayın organı haline gelen gazete hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, düğmeye bastı. 'e terör operasyonu yapıldı. Aralarında gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu'nun da bulunduğu 9 gazeteci, "FETÖ ve PKK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlamasıyla tutuklandı.

AVRUPA'YI ANLAMIYORUZ!
Gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Ancak her fırsatta Türkiye'yi dünyaya kötüleyen Dündar, terör örgütleri PKK, DHKP-C ve 'ye kucak açan Almanya'ya sığındı. FETÖ'nün i hakim ve savcıları Zekeriya Öz ve Celal Kara'yı Türkiye'ye iade etmeyeceğini açıklayan Almanya, geçici Alman pasaportu verdiği Dündar'ı da himayesine aldı. Ancak skandallar zinciri sonlanmadı. Avrupa, Türk milleti karşıtı açıklamalar yapan Can Dündar'ın sırtını sıvazladı. Türkiye'de hakkında yakalama kararı olan Dündar, önceki gün Fransa'nın başkenti Paris'te fahri hemşerilik nişanı aldı. Dün ise Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) tarafından Strazburg'da düzenlenen ve yılın gazetecisi ödüllerinin dağıtıldığı törene damga vuran isim Dündar'dı. Geçen yıl, RSF tarafından ödüllendirilen ve FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkınca yurt dışına kaçan Can Dündar, törene onur konuğu olarak katıldı. Firari Dündar, ödül töreninde yaptığı konuşmada Fransa'da özellikle Strazburg'da kendini evinde hissettiğini söylemekten sakınmadı. Ülkesini Avrupa'ya şikayet etmeyi de sürdüren Dündar, "Avrupa'yı anlamıyoruz, sessiz kalıyorsunuz" diyerek Türkiye'ye müdahale etmeleri ve harekete geçmeleri çağrısı yaptı. Dündar, ağzından çıkan her sözle ihanette sınır tanımadığını kanıtladı.

AVRUPA'NIN CAN'I CİĞERİ
Hakkında yakalama emri bulunan firari Can Dündar, Strazburg'da boy gösterdi. Türkiye'yi Avrupa'ya kötülemeye devam etti. Böylece belgesine bir yenisini daha ekledi.


* Elinde geçici Alman pasaportu bulunan Can Dündar'a, önceki gün Paris Belediyesi'nce fahri hemşehrilik verilmesi dikkat çekti.
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  • 10 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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