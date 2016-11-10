Pensilvınnya

"TRUMP'IN TARAFI BELLİ"
Cemaate üye vakıfların Clinton'ın kampanyasına şimdiye kadar 100 milyon dolar bağışladığı belirtildi. Çünkü Clinton'ın seçilmesi halinde Obama döneminde FETÖ'nün sahip olduğu her türlü imkan devam edecekti. Ancak Trump, Clinton'ın arkasına saklanan Gülen'in planını bitirdi. Seçime günler kala Trump'tan teröristbaşı Gülen konusunda açıklamalar geldi. Trump'ın dış politika danışmanı Walid Phares, "Trump'ın darbe sonrasında yaptığı açıklamaları hatırlarsanız Gülen konusunda nerede durduğunu görürsünüz. Türk halkının darbeye karşı durduğunu söyledi. Demokratik yollarla seçilmiş hükümeti destekliyor" dedi.
İLK BAKACAĞI DOSYA...
Ardından şunları söyledi: "ABD'deki Gülenciler'in Clinton Vakfı ve Clinton Küresel Girişimi'ne yaptıkları bağışları biliyoruz. Bizim Clinton Vakfı'yla ilgili çok endişeli olduğumuzu herkes biliyor. Bir NATO üyesi olan Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü kişilerin, Clinton Vakfı'na bağış yapmış olması şoke edici olur. Trump yönetiminin ilk bakacağı dosyalardan biri bu olacaktır." Trump'ın Ortadoğu Danışmanı ve Amerikalı bir Türk olan Saygın Şimşek ise seçimi kazanmaları halinde teröristbaşı Gülen ve örgütüne yönelik izleyecekleri politikayı şu sözlerle özetlemişti: "Clinton ile çok derin maddi ve manevi ilişkileri bulunan Gülen bir terörist. Gülen, ABD'nin en büyük sözleşmeli devlet okul ağına sahip bir elebaşıdır. Sayın Trump söylemlerinde defalarca bu tür terör örgütleriyle mücadele edeceğini belirtmiştir." Tüm bu gelişmeler üzerine Gülen ile teröristleri, yeni bir ülkeye kaçmak için harekete geçti. Gülen'in özellikle Kanada'ya kaçmanın yollarını aradığı belirtildi. Gülen ile Clinton arasındaki bağ, belgelerle de kanıtlanmıştı. Bağımsız izleme örgütü Judicial Watch'ın ortaya çıkardığı belgeler, Clinton ile Gülen'in temas halinde olunduğunu ortaya çıkarmıştı. Bir diğer bağ ise Gülen'in, Clinton'ın destekçilerinden olan lobi şirketi Podesta Grubu'yla iş yapması oldu. ABD'li siyaset dergisi Frontpagemag da Clinton'un Gülen'le olan ilişkisini şöyle tanımlamıştı: "Demokratik adayın 'Türk Humeyni'ye' yakın bağlarıydı."
YERİNDE ŞOK!
ABD'de ki seçimlerin sonucunu belirleyen eyalet, Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'ydı. Teröristbaşının Clinton'ı desteklemesine rağmen Pensilvanya'dan Cumhuriyetçi aday Donald Trump çıktı. Trump, Demokrat rakibi Hillary Clinton'a fark attı. Sonucu öğrenen teröristbaşı, şok yaşadı. Tansiyonu fırladı. Örgüt üyeleri ise şimdiden ABD'den kaçış planı yapmaya başladı.
ENES KAÇAR
Trump başkan seçildi, Gülen ve teröristleri gerildi. Haklarında tutuklama kararı bulunan FETÖ militanları, korkudan ne yapacağını bilemedi. Aralarında Ekrem Dumanlı, Hakan Şükür, Emre Uslu, Tuncay Opçin, Osman Hilmi Özdil, Cevdet Türkyolu gibi isimlerin bulunduğu FETÖ'cülere, Türkiye yolu göründü. FETÖ'nün ABD'deki teröristlerinden birisi olan basketbolcu Enes Kanter de şoka girdi. Sports Illustrated muhabiri Scooby Axson, teröristbaşı Gülen'e yakınlığıyla bilinen Enes Kanter'le soru cevap şeklinde bir röportaj yaptı. Kanter'e "Ölü ya da diri kiminle yemek yemek istersin?" sorusunu soran Axson, "Donald Trump'la yemek yemek isterdim" cevabını aldı. Bu cevap üzerine bu kez "Neden Trump? sorusunu soran muhabire Kanter, "Çünkü ona 'Senin sorunun ne?' demek istiyorum" diye cevap verdi. FETÖ'ye bağlılığını her fırsatta yineleyen Kanter, ABD seçimleri öncesi yaptığı bu röportajla birlikte tarafını da belli etmiş oldu.
Futbolcu Hakan Şükür, 15 Temmuz darbe girişiminden önce soluğu ABD'de almıştı...
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