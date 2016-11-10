Yol Durumu
  1. Kaybedenler kulübü
  2. Kara altın savaşları

Pensilvınnya

Teröristbaşı Gülen, himmetleri topladı. Clinton’ın kampanyasına yüz milyon dolar yatırdı! Ancak kankası Trump’a yenilince neye uğradığını şaşırdı! Türkiye’ye iade korkusu sardı. Kendisine saklanacağı yeni bir in aramaya başladı!

Pensilvınnya
Trump, 'trump, trump' sesleriyle gümbür gümbür geldi. 70 yaşındaki Emlak Kralı , 'nin 45'inci başkanı seçildi! Medyanın ve anket şirketlerinin desteğini alan şoka girdi! Bu sonuç ABD'nin 'daki ininde saklanan teröristbaşı Gülen'i yerle bir etti! Çünkü Cumhuriyetçi Parti'den başkan seçilen Trump, Gülen'i Türkiye'ye teslim etme sinyalleri vermişti. Bu nedenle teröristbaşı ile örgütü Clinton'a yönelik lobi faaliyetleri gerçekleştirdi. ABD'de toplanan himmet paraları da "Başkan olacağına kesin gözüyle bakılan" Clinton'un kampanyasına verildi.

"TRUMP'IN TARAFI BELLİ"
Cemaate üye vakıfların Clinton'ın kampanyasına şimdiye kadar 100 milyon dolar bağışladığı belirtildi. Çünkü Clinton'ın seçilmesi halinde Obama döneminde 'nün sahip olduğu her türlü imkan devam edecekti. Ancak Trump, Clinton'ın arkasına saklanan Gülen'in planını bitirdi. Seçime günler kala Trump'tan teröristbaşı Gülen konusunda açıklamalar geldi. Trump'ın dış politika danışmanı Walid Phares, "Trump'ın sonrasında yaptığı açıklamaları hatırlarsanız Gülen konusunda nerede durduğunu görürsünüz. Türk halkının darbeye karşı durduğunu söyledi. Demokratik yollarla seçilmiş hükümeti destekliyor" dedi.

İLK BAKACAĞI DOSYA...
Ardından şunları söyledi: "ABD'deki Gülenciler'in ve Clinton Küresel Girişimi'ne yaptıkları bağışları biliyoruz. Bizim Clinton Vakfı'yla ilgili çok endişeli olduğumuzu herkes biliyor. Bir NATO üyesi olan Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü kişilerin, Clinton Vakfı'na bağış yapmış olması şoke edici olur. Trump yönetiminin ilk bakacağı dosyalardan biri bu olacaktır." Trump'ın Ortadoğu Danışmanı ve Amerikalı bir Türk olan Saygın Şimşek ise seçimi kazanmaları halinde teröristbaşı Gülen ve örgütüne yönelik izleyecekleri politikayı şu sözlerle özetlemişti: "Clinton ile çok derin maddi ve manevi ilişkileri bulunan Gülen bir terörist. Gülen, ABD'nin en büyük sözleşmeli devlet okul ağına sahip bir elebaşıdır. Sayın Trump söylemlerinde defalarca bu tür terör örgütleriyle mücadele edeceğini belirtmiştir." Tüm bu gelişmeler üzerine Gülen ile teröristleri, yeni bir ülkeye kaçmak için harekete geçti. Gülen'in özellikle Kanada'ya kaçmanın yollarını aradığı belirtildi. Gülen ile Clinton arasındaki bağ, belgelerle de kanıtlanmıştı. Bağımsız izleme örgütü Judicial Watch'ın ortaya çıkardığı belgeler, Clinton ile Gülen'in temas halinde olunduğunu ortaya çıkarmıştı. Bir diğer bağ ise Gülen'in, Clinton'ın destekçilerinden olan lobi şirketi Podesta Grubu'yla iş yapması oldu. ABD'li siyaset dergisi Frontpagemag da Clinton'un Gülen'le olan ilişkisini şöyle tanımlamıştı: "Demokratik adayın 'Türk Humeyni'ye' yakın bağlarıydı."

YERİNDE ŞOK!
ABD'de ki seçimlerin sonucunu belirleyen eyalet, Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'ydı. Teröristbaşının Clinton'ı desteklemesine rağmen Pensilvanya'dan Cumhuriyetçi aday Donald Trump çıktı. Trump, Demokrat rakibi Hillary Clinton'a fark attı. Sonucu öğrenen teröristbaşı, şok yaşadı. Tansiyonu fırladı. Örgüt üyeleri ise şimdiden ABD'den kaçış planı yapmaya başladı.



ENES KAÇAR
Trump başkan seçildi, Gülen ve teröristleri gerildi. Haklarında tutuklama kararı bulunan FETÖ militanları, korkudan ne yapacağını bilemedi. Aralarında Ekrem Dumanlı, , Emre Uslu, Tuncay Opçin, Osman Hilmi Özdil, Cevdet Türkyolu gibi isimlerin bulunduğu FETÖ'cülere, Türkiye yolu göründü. FETÖ'nün ABD'deki teröristlerinden birisi olan basketbolcu de şoka girdi. Sports Illustrated muhabiri Scooby Axson, teröristbaşı Gülen'e yakınlığıyla bilinen Enes Kanter'le soru cevap şeklinde bir röportaj yaptı. Kanter'e "Ölü ya da diri kiminle yemek yemek istersin?" sorusunu soran Axson, "Donald Trump'la yemek yemek isterdim" cevabını aldı. Bu cevap üzerine bu kez "Neden Trump? sorusunu soran muhabire Kanter, "Çünkü ona 'Senin sorunun ne?' demek istiyorum" diye cevap verdi. FETÖ'ye bağlılığını her fırsatta yineleyen Kanter, ABD seçimleri öncesi yaptığı bu röportajla birlikte tarafını da belli etmiş oldu.



Futbolcu Hakan Şükür, darbe girişiminden önce soluğu ABD'de almıştı...



Trump, ezberleri bozdu! ABD k koltuğu artık onundu. Rakibi Clinton ile FETÖ'cüler şok oldu.
Etiketler: , , , , , , , , , , , ,
  • 10 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar