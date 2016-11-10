Genelkurmay Başkanlığı o etkinliği iptal etti

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Anıtkabir Komutanlığında saat 15.00'te yapılması planlanan "Ata'nın Huzurunda Ordu Millet El Ele" temalı faaliyetin iptal edildiği bildirildi.

Güvenlik birimlerinden alınan bilgiye göre, etkinliğin iptal edilme nedenini, güvenlik ve bazı grupların faaliyeti provoke edebileceği istihbaratı oluşturuyor.

Söz konusu faaliyet kapsamında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar öncülüğünde bin 881 çift kırmızı ve beyaz dilek balonunun Anıtkabir ziyaretçileri, şehit aileleri, gaziler ve TSK personeli tarafından gökyüzüne bırakılması planlanmıştı.