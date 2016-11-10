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o etkinliği iptal etti

nca, Anıtkabir'de düzenlenmesi planlanan "" etkinliğinin iptal edildiği duyuruldu.

Genelkurmay Başkanlığı o etkinliği iptal etti

nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Anıtkabir Komutanlığında saat 15.00'te yapılması planlanan "" temalı faaliyetin iptal edildiği bildirildi.

Güvenlik birimlerinden alınan bilgiye göre, etkinliğin iptal edilme nedenini, güvenlik ve bazı grupların faaliyeti provoke edebileceği istihbaratı oluşturuyor.

Söz konusu faaliyet kapsamında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar öncülüğünde bin 881 çift kırmızı ve beyaz dilek balonunun Anıtkabir ziyaretçileri, şehit aileleri, gaziler ve TSK personeli tarafından gökyüzüne bırakılması planlanmıştı.
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  • 10 Kasım 2016, Perşembe 14:07
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