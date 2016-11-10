Dışişleri Bakanlığı FETÖ terör örgütünün yurtdışındaki yapılanmasını bertaraf etmek için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun talimatıyla düğmeye bastı. Bakan Çavuşoğlu, 15 temmuz darbe girişiminin ardından 120'den fazla mevkidaşıyla yüzyüze ve telefonla görüşerek hain örgütün gerçek yüzünü anlattı. Dış temsilcilikler ise 15 temmuzun ardından 8 binden fazla resmi temas gerçekleştirerek, yurtdışındaki sivil toplum kuruluşlarında bu örgüte karşı bilinçlendirilmesini sağladı.
AYNI TAKTİKLERİ DİĞER ÜLKELERDE DE UYGULUYOR
Dışişleri Bakanlığı gittiği her ülkede hiçbir ahlaki ve hukuki sınır tanımayan bu örgütün faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde de siyasi nüfuz ve ekonomik güç elde etme çabalarının bulunduğunu anlatmasının yanı sıra, Türkiye'de izledikleri taktikleri diğer ülkelerde de uyguladıklarına dikkat çekti. Terörist başı Gülen ve onun yönettiği bu yeni nesil terör örgütünün sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği bütün ülkeler bakımından bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu anlatıldı.
FETÖ'NÜN YENİ TAKTİĞİ DEŞİFRE OLDU
Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, yurtdışında sürdürdükleri temaslar kapsamında FETÖ'nün yeni taktiğini de deşifre etti. Bakanlık FETÖ'nün hem bir taraftan Türkiye'yi karalamaya devam ettiğini, hem de "Batı ile birlikte çalışmaya hazır, barışçıl bir hareket" olarak kendini pazarlamaya yöneldiğini ortaya çıkardı.
FETÖ TÜRKLÜKTEN AZLEDİLDİ
Dışişleri Bakanlığı başlattığı yeni bir çalışmayla ise yurtdışında FETÖ ile bağlantılı okul, vakıf, derneklerin kapatılması ya da devredilmesine yönelik çalışmalarını artırırken, devri veya kapatılma süreci henüz gerçekleştirilemeyen kuruluşlarla ilgili kuruluşların bulundukları ülke makamları ile temasa geçerek, adında Türk, Türkiye ya da Türk bayrağı ile ilgili isim ya da semboller varsa bunların kaldırılmasını talep etmeye başladı.
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