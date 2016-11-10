FETÖ, şehit çocuklarının bile hakkını yemiş!

FETÖ'nün polislik sınavlarında şehit çocuklarını hakkını da yediği ortaya çıktı. Soruları çalıp istedikleri kişilerin girmesini sağlarken, şehit çocuklarının da barajı aşmasını engellemişler.
Önceki gün Meclis'te 15 Temmuz darbe girişimini araştıran komisyona bilgi veren eski Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, FETÖ'nün polis alımında nasıl bir tezgah kurduğunu anlattı. Lekesiz'in FETÖ'nün şehit çocuklarına bile acımadığını belirterek şunları söyledi: "Şehit çocukları bizim akademinin sınavlarında en yüksek puanı alanın yarısı kadar puan alırsa mevzuat gereği kazanmış sayılıyor. Şehit çocuklarının girmesini istemedikleri için soruları çalıp kendi içlerinde bunları dağıtıyorlar. Bunları da dağıtırken "Sen 98'ini yapacaksın, sen 99'unu diye tembih ediyorlar. Soru verilen kişiler birbirinden haberli değiller. Kimisi 97'i, kimisi 85 alıyor... En son geçer not örneğin 70, 70'e kadar puan dağıtımı yapılıyor. 70'den sonra da ola ki, annesi, babası bunlardan 3'ünü, 5'ini filan göndermezse diye 3-5 kişiye 69 ile 66 arasında soru yaptırıyorlar. Şimdi, en yüksek yapan kişi örneğin 100'ünü de yaptıysa şehit çocuğunun girebilmesi için 50 soruyu doğru yapabilmesi gerekiyor. Ama öyle zor sorular soruyorlar ki. Adamlarına da verip ezberlettikleri için şehit çocuğunun o sorulardan 50'yi alabilmesi tamamen imkansız. Bu durum bilirkişiler tarafından tespit edildi.
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