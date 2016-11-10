Türk Silahlı Kuvvetlerini itibarsızlaştırmak ve gelecekteki komuta kademesini dizayn etmek açısından en önemli davalardan olan Ergenekon Davası sırasında hep FETÖ'nün etkileri tartışıldı. Terör örgütünün bu etkinliğinin soruşturma aşamasında da var olduğu daha sonra savcıları hakkında yürütülen soruşturmalara da konu oldu. Anayasa Mahkemesi de yargılama aşamasında, uzun yıllar tutuklu kalan sanıklarının haklarının ihlal edildiğine hükmetmişti. Yüksek Mahkeme bu kararında, kararı veren İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının gerekçesini 7 ay gibi uzun bir zamanda yazdığını, bu nedenle de sanıkların adil yargılanma hakkının ağır ihlale uğradığını belirlemişti.
KUMPAS RAPORDA
İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin sahte delillerle açılan dava sonunda verdiği kararın temyiz incelemesi Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'nce yapılmış, Daire mahkumiyet kararlarını bozarken, bu kararı veren hakimler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına da hükmetmişti.
HSYK Başmüfettişliği işte bu suç duyurusunu üzerine dava aşamasında görev yapan hakimler ve soruşturmayı yürüten savcılar hakkındaki soruşturmalarını tamlayıp HSYK Başkanlığı'na sundular. Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Yunus Nadi Kolukısa başkanlığındaki müfettiş heyeti hazırladıkları raporda, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve Orgeneraller Şener Eruygur, Hurşit Tolon ve Hasan Iğsız gibi isimlerin yargılanıp önce mahkum edildikleri sonra beraat ettikleri yargılama sürecinde görev yapan 8 hakim ve savcının durumunu değerlendirdi.
HSYK Başkanlığı'na sunulan bin 300 sayfalık raporda, soruşturma ve yargılama sırasında görev yapan ve soruşturmaya dahil olan 8 hakim – savcının; Ergenekon davasını FETÖ'nün emir ve talimatları doğrultusunda yürüttükleri ve yargılamayı bu talimatlara göre yaptıkları belirtildi. Raporun ilgili bölümünde, hakim – savcıların Emniyet teşkilatı içindeki FETÖ'cü polislerin, bu terör örgütünün talimatları doğrultusunda gerçeğe aykırı düzenledikleri delillere göre karar verdiklerine de işaret edildi.
HEM YENİDEN İHRAÇ HEM DE YARGILAMA
Teftiş Kurulu'nun raporunda, hakimler Hasan Hüseyin Özese, Hüsnü Çalmuk, Sedat Sami Haşıloğlu, Fatih Mehmet Uslu, Ercan Fırat ve Nihat Topal ile duruşma savcıları Mehmet Ali Pekgüzel ve Mehmet Murat Dalkuş'un meslekten ihraçları ve haklarında ceza davası açılması için izin verilmesi talep edildi.
HSYK müfettişlerinin ihracını istedikleri 8 hakim – savcı FETÖ'cü darbe girişimi sonrasında mesleklerinden ihraç edilmişlerdi. Kurul bu hakim-savcıların yeniden ihracına karar verirse öncelikle Ergenekon davası sırasındaki "kumpas" müfettiş raporunda belgelendiği üzere kesinleşmiş olacak. HSYK bu isimler hakkında, Ergenekon davasındaki uygulamaları nedeniyle ayrıca ihraç kararı verirse bu isimler önceki ihraç kararı idari yargı kararı ile ortadan kalksa bile mesleklerine dönemeyecekler.
ERSAN ATAR
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