Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın 10 Kasım ve öncesi eylem yapabileceği yönündeki istihbari bilgi üzerine, özel harekat polislerinin katılımıyla il merkezinde 10 adrese sabaha karşı operasyon düzenledi.

Operasyonda 2'si kadın 10 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, dijital veriler, kitap ve dergi ele geçirildi.

Zanlılar, Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.





FETULLAH GÜLEN'İN KİTABI İLE F VE K SERİLİ DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerine yönelik yurt dışı operasyonlarının yoğunluk kazandığı belirtilerek, ülkede ve kentte çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu tespit edilen ve DEAŞ terör örgütüne destek mahiyetinde faaliyetler yürüten kişi ya da kişilerin deşifre edilmesi, olası eylemlerin engellenebilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği aktarıldı.





Operasyonda 10 kişinin gözaltına alındığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"İlimiz ve başka illerce DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı nedeniyle hakkında işlem yapılan şahısların da bulunduğu 2'si kadın 8 erkek 10 kişi gözaltına alınmış olup, yapılan ev aramalarında bol miktarda örgüte müzahir dergi, kitap, el yazması dokümanlar ve dijital materyalların yanı sıra iki ayrı evde 1'er adet F ve K serisi 1 dolar, FETÖ/PDY elabaşı Fetullah Gülen tarafından yazılan 'Sonsuz Nur' adlı kitap, üzerinde Fetullah Gülen yazılı CD ele geçirilmiştir. Ayrıca 10 Kasım 1998 yılında Anıtkabir'in bombalanmasına yönelik faaliyet yürüten 'Kara Sesçiler' ile ilgili gazete kupürü, polis gömleği ve polis palaskası, pompalı tüfek, çeşitli isimlere ait eski ve yeni pasaportlar ile örgütü temsil eden çok sayıda bayrak, flama ve bandanaya el konulmuştur. Soruşturma devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."



