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Beştepe'de kritik görüşme

Cumhurbaşkanı , Genelkurmay Başkanı Orgeneral 'ı kabul etti.

Beştepede kritik görüşme

Cumhurbaşkanı , Genelkurmay Başkanı Orgeneral 'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık 1 saat sürdü.
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  • 10 Kasım 2016, Perşembe 13:42
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