Yeni anayasa için bir araya gelecekler

Başbakan Binali Yıldırım, "Bu hafta MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeliile bir görüşmemiz olacak, perşembe günü öğleden sonra. Bu konuyla ilgili biraz daha somut, net düşüncelerimizi birbirimize aktarma imkanı bulacağız." dedi.

Yıldırım, Altındağ Hamamönü'nde düzenlenen Sivil Dayanışma Platformu Ankara Ofisi'nin açılış töreninde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"(Yeni anayasa çalışmalarında sona geldik. Diğer partilerle görüştükten sonra taslağımızı Meclis'e getireceğiz) dediniz, ne zaman görüşme olacak diğer partilerle. Ayrıca siz mi görüşeceksiniz yoksa daha alt düzeyde bir görüşme mi olacak" şeklindeki soruya Yıldırım, "Her düzeyde görüşme olur, demokrasi demek, uzlaşma demek. Dolayısıyla yeni anayasa gibi toplumun tamamını ilgilendiren konularda da tabiatıyla görüşerek, konuşarak, uzlaşarak atacağımız adımlar ülkemiz ve milletimiz için çok daha doğru adımlar olacaktır." cevabını verdi.

Bir süreden beri bütün partilere "Gelin bir olalım, beraber olalım. Hepimizin milletimize vaadi olan yeni anayasayı, hükümet sistemi de dahil olmak üzere bir sonuca bağlayalım." şeklinde çağrı yaptıklarını hatırlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu konuda Milliyetçi Hareket Partisinin olumlu yaklaşımı var, Anamuhalefet Partisi CHP'nin olumsuz bir yaklaşımı var. Dolaysıyla biz, hala vakit olduğunu düşünüyoruz. CHP'ye de çağrımızı yineliyoruz. 'Gelin bu dönüşümde, milletimizin beklediği bu yeni anayasa sürecinde siz de katkı koyun, bu onur, bu şeref hepimize ait olsun' diyoruz. Kapımız açık, çağrımız açık olmaya devam ediyor."

Yıldırım, "Bu hafta MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile bir görüşmemiz olacak, perşembe günü öğleden sonra. Bu konuyla ilgili biraz daha somut, net düşüncelerimizi birbirimize aktarma imkanı bulacağız." açıklamasında bulundu.

"YENİKAPI RUHU CHP'NİN GÖNÜLSÜZ OLMASIYLA BİTMEZ"

Kapsamlı bir anayasa mı yoksa sadece başkanlığa yönelik dar kapsamlı bir düzenleme mi olacağına ilişkin soru üzerine Yıldırım, "Her iki alternatif de masada. Tabiatıyla anayasa değişikliğini halk oyuna götürmek için 330 kabule ihtiyaç var. AK Parti olarak bizim bunu tek başına sağlamamız söz konusu değil. Bu bakımdan MHP'nin katkısı gerekiyor. Bunu esas alarak bu çalışmaları başlattık ve yapacağımız görüşmede, bütün bu ihtimalleri geniş kapsamlı, orta kapsamlı, dar kapsamlı olmak üzere bütün ihtimalleri, alternatifleri ele alıp değerlendireceğiz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP'ye Parti Meclisi bildirisi nedeniyle dava açtığı hatırlatması ardından "Yenikapı ruhu bitti mi?" şeklindeki soruya Yıldırım, "Yenikapı ruhu hiçbir zaman bitmez. Yenikapı ruhu ülkemizin, milletimizin bağımsızlık, milli irade ve bütünlüğünün temsilidir. Yenikapı ruhu CHP'nin gönülsüz olmasıyla bitmez." yanıtını verdi.

Başbakan Yıldırım, AB üyesi bazı büyükelçilerin, dün HDP Grup toplantısına katıldığı hatırlatılarak, bu konuda hükümetin tavrının sorulması üzerine, "Büyükelçilerin fikri neyse zikri de o. Büyükelçilerin görevi, bölücülere destek vermek değil, görev yaptıkları ülkenin hükümranlık haklarına saygı duymaktır. Onun için sorumlulukları çerçevesinde görevlerini yapmalarını bekleriz." dedi.