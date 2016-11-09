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Sığınaklar yerle bir

Sığınaklar yerle bir
Güvenlik güçlerimiz hem havadan hem de karadan 'ya büyük darbe indirdi. Şırnak'taki harekatta örgütün ana üs bölgesine girildi. Toplam 16 sığınak imha edildi. Ayrıca bombalı eylemlerde kullanılmak üzere bir plakasız traktör, bir ATV motor ve patlayıcı yüklü bir araç ele geçirildi. Tunceli'de de 5 terörist öldürüldü.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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