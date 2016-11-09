  1. Hainler cezaevinde
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Kaymakam geldi gitti

Kaymakam geldi gitti
Diyarbakır Ergani Kaymakamı Eşref Yonsuz, soruşturmaları kapsamında önce açığa alındı. Ardından tutuklandı. Yonsuz'un yerine Tekirdağ'ın Kapaklı İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Gürbüz atandı. Ancak Gürbüz de ilçedeki 3 aylık görevinin ardından FETÖ/ PDY soruşturması çerçevesinde görevden uzaklaştırıldı. Öte yandan Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Bilal Güvenir de yürütülen soruşturma kapsamında görevden alındı. Güvenir, darbe girişimi sırasındaki tutumu dolayısıyla övünç madalyası almıştı.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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