Kaymakam geldi gitti

Diyarbakır Ergani Kaymakamı Eşref Yonsuz, FETÖ soruşturmaları kapsamında önce açığa alındı. Ardından tutuklandı. Yonsuz'un yerine Tekirdağ'ınKapaklı İlçe KaymakamıMehmet Ali Gürbüz atandı. Ancak Gürbüz de ilçedeki 3 aylık görevinin ardından FETÖ/ PDY soruşturması çerçevesinde görevden uzaklaştırıldı. Öte yandan Düzce İl JandarmaKomutanı Albay Bilal Güvenirde yürütülen soruşturmakapsamında görevden alındı. Güvenir, darbe girişimi sırasındaki tutumu dolayısıyla övünç madalyası almıştı.
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