Hoşçakal şehidim

Güvenlikgüçlerimiz hainlere geçitvermedi. Şırnak'taki kalleşsaldırıda ise Piyade ErBayram Kardeş, şehadeteerdi. Terhisine 29 günkala şehit olan Kardeşiçin dün memleketi Bitlis'te cenaze törenidüzenlendi. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığıtörende Kürtçe ve Türkçe ağıtlar yükseldi.Baba Mirzeydin Kardeş'in söyledikleriise herkesi derinden etkiledi. Kardeş,"Çok mutluyum, şehit babasıyım.Ben oğlumla gurur duyuyorum" dedi.Kahraman şehit, gözyaşları içerisinde vatantoprağına defnedildi.
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