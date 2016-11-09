  1. DEAŞ’lı terörist enselendi
  2. AB kan grubu

Hoşçakal şehidim

Hoşçakal şehidim
Güvenlik güçlerimiz hainlere geçit vermedi. Şırnak'taki kalleş saldırıda ise Piyade Er , şehadete erdi. Terhisine 29 gün kala olan Kardeş için dün memleketi Bitlis'te cenaze töreni düzenlendi. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı törende Kürtçe ve Türkçe ağıtlar yükseldi. Baba Mirzeydin Kardeş'in söyledikleri ise herkesi derinden etkiledi. Kardeş, "Çok mutluyum, şehit babasıyım. Ben oğlumla gurur duyuyorum" dedi. Kahraman şehit, gözyaşları içerisinde vatan toprağına defnedildi.

Fuat TAPAN
Etiketler: ,
  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar