





ORC Araştırma Şirketi'nin 6-7 Kasım'da 42 ilde 2 bin 160 kişiyle gerçekleştirdiği ankette Türk halkının FETÖ'yü devletten temizleme operasyonları ile teröre destek verdikleri için tutuklanan HDP'lilere bakışı araştırıldı. ORC anketine katılanların yüzde 90'ı, 15 Temmuz Türkiye'yi işgal girişimine kalkışan FETÖ'nün siyaset, üst bürokrasi ve medyadaki uzantılarına operasyon yapılarak adalet karşısına çıkarılmasına destek veriyor. Desteklemeyenlerin oranı ise yüzde 10'da kaldı. Araştırmada yöneltilen "HDP Eş Başkanları ve bazı milletvekillerinin gözaltına alınarak tutuklanmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna yüzde 82 oranında 'doğru buluyorum' cevabı verildi.

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Yine katılımcılara "Kamuoyunda HDP'nin PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olduğu ifade edilmektedir. Siz bu ifadeye katılıyor musunuz" sorusu yöneltildi. Halkın yüzde 87'si 'evet katılıyorum' derken, 'hayır' diyenlerin oranı yüzde 4, fikir belirtmeyen ise yüzde 9 oranını oluşturdu. Son günlerde FETÖ, Cumhuriyet gazetesi ve HDP'lilerin tutuklanmasıyla ilgili gerilen AB ile ilişkiler de vatandaşa soruldu. ORC, "Türkiye'nin AB'ye üye olmasını önemsiyor musunuz" diye sorduğu halkın yüzde 84.5'i "Önemsemiyorum" diye yanıtladı. Önemsediğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 16.5'te kaldı. "Vatana ihanet ve terör suçu işleyen Türk vatandaşlarının vatandaşlıktan çıkarılmalarını destekler misiniz" diye sorulanların yüzde 80.6'sı 'Desteklerim', yüzde 19.4'ü ise 'Desteklemem' dedi.

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TRUMP'A BÜYÜK DESTEK

Araştırmada Türk halkına ABD Başkanrlık seçiminde kimi destekledikleri de soruldu. Buna göre, halkın yüzde 65'i Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump'ın kazanmasını istediğini belirtirken yüzde 35'de Demokrat Parti adayı Hillary Clinton'a destek çıktı.

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ERDOĞAN'A GÜVEN TAM

ORC anketinde 'Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyor musunuz' sorusuna halkın yüzde 75'i 'Güveniyorum' cevabını verdi.