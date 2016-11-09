  1. FETÖ zanlısı intihar etti
  2. Kaymakam geldi gitti

Hainler cezaevinde

Hainler cezaevinde
Siirt'te, kanlı terör örgütü FETÖ'yle ilişkisi olduğu belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Aralarında öğretmen ile polis memurunun bulunduğu 3 zanlı tutuklandı. Öte yandan Edirne'de operasyonlar hız kesmedi. ByLock uygulamasını kullandıkları belirlenen 97 öğretmenden 35'i cezaevine gönderildi. Muğla Dalaman'da ise örgüte ait 'nin müdürü tutuklandı.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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