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‘Gençlik’ u

‘Gençlik’ operasyonu
Terör örgütü 'ya Edirne'de yapıldı. Aynı zamanda PKK'nın gençlik yapılanması olan Demokratik Gençlik Konfederasyonu'na (Dem- Genç) baskın düzenlendi. 2'si kadın 7 şüpheli gözaltına alındı. Elazığ merkez ile Karakoçan, Alacakaya, Arıcak, Palu ve Keban ilçelerinde terör örgütü PKK/ KCK'ya yönelik operasyonda da 8 zanlı yakalandı.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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