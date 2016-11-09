FETÖ zanlısı intihar etti

FETÖ'cü darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında örgütün "fuatavni" adlı hesabına bilgi aktardıkları gerekçesiyle tutuklanan İstihbarat Daire Başkanlığı'nda görevli mühendislerden Burak Açıkalın, Kırıkkale Cezaevi'nde hayatına son verdi. Açıkalın'ın arkasında herhangi bir not ya da mektup bırakıp bırakmadığı araştırılıyor.