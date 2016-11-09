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Feto adını duydu apar topar yayını kesti!

Türk düşmanı 'nin sahibi Murdoch, Hillary Clinton'ı desteklediğini duyurmuştu. 'ın bu sabah başkanlığını ilan etmesiyle Türkiye'deki dahil tüm FOX stüdyolarında bir panik başladı. İsmail Küçükkaya Fox TV’de Trump'ın başkanlığa yürümesi esnasında canlı yayına bağlanan bir konuğunun “Recep Tayyip Erdoğan teröristbaşı Gülen’i teslim alır” dediği anda öyle bir panikledi ki, sözünü apar topar kesti.

Feto adını duydu apar topar yayını kesti!

ABD'nin 45. başkanı olmaya doğru koşan , özellikle Amerikan medyasının manşetlerini devire devire o koltuğa ilerledi. ABD medyasıyla ciddi bir savaş veren Trump'a karşı, Türkiye'de de 'nin sahibi olan Murdoch Clinton'a destek verdi. Nasıl 1 Kasım 2015 günü Fox TV'de sandık sonucunu görünce İsmail Küçükkaya ile Fatih Portakal'ın efsane olmuş bir surat ifadesi varsa, bugün aynı surat ABD medyasında sergileniyor. İsmail Küçükkaya'nın Amerikalı patronu Murdoch asıl şimdi panikte… Öyle elleri ayaklarına dolandı ki, bakın bugün de İsmail Küçükkaya Fox TV'de konuğunun "Recep Tayyip Erdoğan teröristbaşı Gülen'i teslim alır" dediği anda öyle bir panikledi ki, sözünü apar topar kesti.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba 09:48
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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h&#252;rses hürses

idam edin bunları ....

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.11.2016 10:25
taka41 taka41

Merkel neyse...portakalda aynisi..yanliz portakal soyuldumu Cabuk bozulur.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 09.11.2016 09:58
yasin yasin

kapatın Alın bunlarıda..! Chp yide Toplayın Bunlarıda..

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 09.11.2016 09:58
Osman Osman

Serefsizler

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 09.11.2016 09:51
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