Feto adını duydu apar topar yayını kesti!

ABD'nin 45. başkanı olmaya doğru koşan Donald Trump, özellikle Amerikan medyasının manşetlerini devire devire o koltuğa ilerledi. ABD medyasıyla ciddi bir savaş veren Trump'a karşı, Türkiye'de de Fox TV'nin sahibi olan Murdoch Clinton'a destek verdi. Nasıl 1 Kasım 2015 günü Fox TV'de sandık sonucunu görünce İsmail Küçükkaya ile Fatih Portakal'ın efsane olmuş bir surat ifadesi varsa, bugün aynı surat ABD medyasında sergileniyor. İsmail Küçükkaya'nın Amerikalı patronu Murdoch asıl şimdi panikte… Öyle elleri ayaklarına dolandı ki, bakın bugün de İsmail Küçükkaya Fox TV'de konuğunun "Recep Tayyip Erdoğan teröristbaşı Gülen'i teslim alır" dediği anda öyle bir panikledi ki, sözünü apar topar kesti.