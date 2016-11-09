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Eski müdürden çıktı

Eski müdürden ByLock çıktı
Fetullahçı Terör Örgütü'yle bağlantısı belirlenen Denizli Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube eski Müdürü Erdal Dengiz gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin yaptığı incelemelerde, Dengiz'in örgütün gizli haberleşme programı olan kullandığı anlaşıldı. Dün hakim karşısına çıkarılan Dengiz, tutuklanarak cezaevine yollandı.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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