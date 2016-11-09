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DBP’li başkan tutuklandı

DBP’li başkan tutuklandı
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP ile Demokratik Bölgeler Partisi'ne yönelik operasyonlar yoğunlaştırıldı. Bu kapsamda Şırnak'ta Sırtköy Belde Belediye Başkanı Nuri Akman ile DBP'li eski İdil Belediye Meclis üyesi Adem Temiz, gözaltına alındı. Akman ve Temiz, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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