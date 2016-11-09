Darbenin Can’ı

Eyüp Can Sağlık, teröristbaşı Gülen’in prensi olarak hafızalara kazındı. Yıllarca Doğan Medyası’nda çalıştı. 2011’de ise genel yayın yönetmeni olarak Radikal’e atandı. Burada “Askeri darbe olursa direnir misiniz?” diye anket yaptırdığı ortaya çıktı
Hainler, akıllarını Türkiye düşmanlığıyla bozdu! Ülkemizihedef alacak her türlü ittifaktaPKK ve FETÖ'yle masaya oturdu. Bu örgütlerin kirli planlarını harfiyen uygulamaya koydu! Dosyalar raftan indikçe Gülen ve ekibinin algı operasyonları da tek tek ortaya çıktı.
TOKAT GİBİ CEVAP
Bu operasyonların içinde gazeteci Eyüp Can Sağlık da vardı. Türkiye'nin Eyüp Can olarak tanıdığı Sağlık, Gülen'in prenslerinden biri olarak akıllara kazındı. Yıllarca manşetlerini Gülen'in attığı Zaman gazetesinde yazdı! Ardından Aydın Doğan Medyası'nda hem genel yayın yönetmenliği hem de yazarlık yaptı. Sağlık, 2011'de de Radikal gazetesinde genel yayın müdürü olarak çalıştı. Bu sırada dönemin Radikal'inde bir anket yaptırdı. Vatandaşa "Bir askeri darbeolursa direnir misiniz?" sorusunu sordu! Ancak vatandaşların yüzde 66'sından "Darbe olsa direniriz" cevabını aldı! Ders gibi cevapla hayal kırıklığına uğrayan Sağlık ise "Bu halk hiçbir zaman sokağaçıkmadı!" diye dert yandı! Ardından da soluğu yurt dışında aldı.
Sağlık'ın eşi yazar Elif Şafak da İngiltere'ye yerleşti. Hatta kendisini Türk değil, İngiliz yazar olarak tanıttı!
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