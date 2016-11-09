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Darbenin Can’ı

, teröristbaşı Gülen’in prensi olarak hafızalara kazındı. Yıllarca Doğan Medyası’nda çalıştı. 2011’de ise genel yayın yönetmeni olarak ’e atandı. Burada “Askeri darbe olursa direnir misiniz?” diye anket yaptırdığı ortaya çıktı

Darbenin Can’ı
Hainler, akıllarını Türkiye düşmanlığıyla bozdu! Ülkemizi hedef alacak her türlü ittifakta PKK ve FETÖ'yle masaya oturdu. Bu örgütlerin kirli planlarını harfiyen uygulamaya koydu! Dosyalar raftan indikçe Gülen ve ekibinin algı operasyonları da tek tek ortaya çıktı.

TOKAT GİBİ CEVAP
Bu operasyonların içinde gazeteci da vardı. Türkiye'nin Eyüp Can olarak tanıdığı Sağlık, Gülen'in prenslerinden biri olarak akıllara kazındı. Yıllarca manşetlerini Gülen'in attığı Zaman gazetesinde yazdı! Ardından Aydın Doğan Medyası'nda hem genel yayın yönetmenliği hem de yazarlık yaptı. Sağlık, 2011'de de gazetesinde genel yayın müdürü olarak çalıştı. Bu sırada dönemin Radikal'inde bir anket yaptırdı. Vatandaşa "Bir askeri darbe olursa direnir misiniz?" sorusunu sordu! Ancak vatandaşların yüzde 66'sından "Darbe olsa direniriz" cevabını aldı! Ders gibi cevapla hayal kırıklığına uğrayan Sağlık ise "Bu halk hiçbir zaman sokağa çıkmadı!" diye dert yandı! Ardından da soluğu yurt dışında aldı.

Sağlık'ın eşi yazar Elif Şafak da İngiltere'ye yerleşti. Hatta kendisini Türk değil, İngiliz yazar olarak tanıttı!
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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