Çapkın serbest

Darbe girişiminin ardından FETÖ'ye yönelik operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul eski EmniyetMüdürü Hüseyin Çapkın dagözaltına alındı. Mahkeme tarafından "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı. İfadesinde kritik birimlere yapılan atamalar sorulduğunda ise "Müdahalem olmadı" açıklamasını yaptı. Çapkın'ın avukatının itirazı geçtiğimiz gün Nöbetçi İstanbul 14. Sulh Ceza Hakimliği tarafından onaylandı. Çapkın, dün serbest bırakıldı.
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