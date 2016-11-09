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Çapkın serbest

Çapkın serbest
Darbe girişiminin ardından 'ye yönelik operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da gözaltına alındı. Mahkeme tarafından "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı. İfadesinde kritik birimlere yapılan atamalar sorulduğunda ise "Müdahalem olmadı" açıklamasını yaptı. Çapkın'ın avukatının itirazı geçtiğimiz gün Nöbetçi İstanbul 14. Sulh Ceza Hakimliği tarafından onaylandı. Çapkın, dün serbest bırakıldı.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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