Biden’ın gülü Aslı komada!

Terör örgütlerine verdikleri destekle vatana ihanet suçu işleyen Cumhuriyet Gazetesi'nin terörsever yazarı Aslı Aydıntaşbaş, Donald Trump'ın başkanlık yarışını önde götürdüğü saatlerde attığı tweet ile ABD'de yaşayan hainler için üzüntüsünü dile getirdi.
Trump'ın ABD'nin yeni başkanı olmasıyla ülkedeki FETÖ'cü hainler için endişelenmeye başlayan terör destekçisi Aydıntaşbaş, FETÖ-PKK'lı teröristlere yatırım yapan Obama ve Clinton'a, açıkça alkış tutmuştu. Trump'ın ülkede yaşayan terör örgütü mensuplarına takındığı sert tavır yüzünden teröristler için şimdiden endişenlenmeye başlayan Aydıntaşbaş üzüntüsünü sosyal medya hesabından böyle dile getirdi.
İşte Joe Biden'in gülü Aslı'nın attığı o tweet:
kalan karakter 1000
Ne iyisi.Abd den Türkiye için iyi birşey çıkmışmı şimdiye kadar.Komik olmayalım lütfen.Obama içinde Mülüman seven diyorlardı.Adam müslüman aileden diye sempati uyandırmıştı, Abd nin islam a karşı dünya üzerine oynadığı oyundu. Allah Aşkına medet ummayalım şu pislik arsız kansız insanlarla.Siz Türkiye nin nasıl daha huzurlu pkksız fetosuz hırsız arsıssız bir yer olması gerekiyor diye kafa yorun.O başkanlık maşkanlıkla üst düzeyler israil abd almanya gibi islam düşmaları planlarını herzaman ön safta tutarlar zaten.Merak etmeyin size zaman kalmaz....
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.