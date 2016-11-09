Biden’ın gülü Aslı komada!

Terör örgütlerine verdikleri destekle vatana ihanet suçu işleyen Cumhuriyet Gazetesi'nin terörsever yazarı Aslı Aydıntaşbaş, Donald Trump'ın başkanlık yarışını önde götürdüğü saatlerde attığı tweet ile ABD'de yaşayan hainler için üzüntüsünü dile getirdi.



Trump'ın ABD'nin yeni başkanı olmasıyla ülkedeki FETÖ'cü hainler için endişelenmeye başlayan terör destekçisi Aydıntaşbaş, FETÖ-PKK'lı teröristlere yatırım yapan Obama ve Clinton'a, açıkça alkış tutmuştu. Trump'ın ülkede yaşayan terör örgütü mensuplarına takındığı sert tavır yüzünden teröristler için şimdiden endişenlenmeye başlayan Aydıntaşbaş üzüntüsünü sosyal medya hesabından böyle dile getirdi.



İşte Joe Biden'in gülü Aslı'nın attığı o tweet:







