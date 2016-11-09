  1. Hoşçakal şehidim
  2. Firariye Fransız kalmadılar

AB kan grubu

’nin i, 15 Temmuz’dan sonra bir kez bile Türkiye’nin yanında durmadı! Ancak PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP’liler tutuklanınca, ne yapacağını şaşırdı! Dün tam kadro HDP’nin Grup Toplantısı’na katılıp terör seviciliği yaptı!

AB kan grubu
HDP'li Selahattin Demirtaş, saz çaldı, bağlama yaptı. Batı'nın "cici çocuğu" olarak sahneye çıktı. Hendek kazıp barikat kuran hainlere kol kanat açtı. Eşbaşkanı Figen Yüksekdağ da sırtını teröre dayadı! Vekilleri ise terörist cenazesinden çıkmadı! Bunun üzerine hem milletin hem devletin sabrı taştı. Demirtaş ve Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 10 HDP'li tutuklandı. İşte hem PKK'ya hem de HDP'ye destekte sınır tanımayan Avrupa yine teröre arka çıktı. PKK'lı teröristlere silah yağdıran, kaçak HDP'lileri saklayan Avrupa, sınırı aştı! HDP'liler tutuklamalardan sonra Meclis'ten çekileceklerini açıkladı! Ancak ne olduysa HDP'liler birden dün grup toplantısı yapma kararı aldı. Toplantıya 15 Temmuz'un kayıp Batılılar'ı tam kadro katıldı!

HEPSİNE ÖZEL KOLTUK AYRILDI!
HDP yönetimi, tüm üyesi ülkelerin ini Meclis'teki toplantıya çağırdı. Her davetliye özel koltuk ayarlandı! 15 Temmuz'da Türkiye demokrasi ve vatan mücadelesi verirken, Türk Milleti'ne sırtını dönen AB büyükelçileri dün HDP grubunda yerini aldı. Salona ilk giren Belçika Büyükelçisi Trenteseau oldu. Trentesau, neden geldiğine ilişkin soruyu, "Bu ciddi bir konu, dinlemeye geldim" diye yanıtladı. HDP'nin grup toplantısında yer alan diğer AB'li diplomatlar ise şunlardı:
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonundan Aycan Akdeniz
Avusturya Büyükelçi Vekili George Oberraytır
Avusturya Büyükelçisi Klaus Völfe
Belçika Büyükelçisi Mark Trenteseau
Finlandiya Büyükelçi Vekili Jusi Soyni
İspanya Büyükelçiliği Müsteşarı Lusia Garsiya Riko
Lüksemburg Büyükelçisi Virginie Arslan
Yunanistan Büyükelçiliği Başkatibi Astariyos Tisurvas



DİYARBAKIR'A DA GİDİN!
Avrupa, terör destekçisi HDP'ye sahip çıktı! Ancak PKK'nın bombalarla saldırdığı Diyarbakır'ı hatırlamadı! Diyarbakır Bağlar'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırının ardından yaralar devletin desteğiyle sarılmaya başlandı. Vatandaşların PKK'ya tepkisi ise katlanarak arttı. Salih Danış adlı vatandaş "Bunu yapanların Allah belasını versin" diye hainlere lanet yağdırdı. Gıyasettin İnal ise "Böyle alçakça bir saldırıyı kabul etmiyoruz. Buna sevinen alçaklar var. Bu onursuzca bir saldırıdır" diyerek kan lobisine tokadı attı. Saldırının gerçekleştiği bölgeden geçen bir vatandaşın İl Emniyet Müdürlüğü'ne asılan Türk bayrağını öpmesi ise kan lobisine en büyük tokattı. AB'li büyükelçilerin HDP toplantısına katılmasına da tepki gösteren bölge halkı ise şu yorumu yaptı: "Diyarbakır'a gelin de hem HDP'nin hem PKK'nın gerçek yüzünü görün."
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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