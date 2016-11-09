AB kan grubu

Avrupa Birliği’nin büyükelçileri, 15 Temmuz’dan sonra bir kez bile Türkiye’nin yanında durmadı! Ancak PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP’liler tutuklanınca, ne yapacağını şaşırdı! Dün tam kadro HDP’nin Grup Toplantısı’na katılıp terör seviciliği yaptı!
HDP'li Selahattin Demirtaş, saz çaldı, bağlama yaptı. Batı'nın "ciciçocuğu" olarak sahneye çıktı. Hendek kazıp barikat kuran hainlere kolkanat açtı. Eşbaşkanı Figen Yüksekdağda sırtını teröre dayadı! Vekilleri iseterörist cenazesinden çıkmadı! Bunun üzerine hem milletin hem devletin sabrı taştı. Demirtaş ve Yüksekdağ'ın da aralarındabulunduğu 10 HDP'li tutuklandı. İşte hem PKK'ya hem de HDP'ye destekte sınır tanımayan Avrupa yine teröre arka çıktı. PKK'lı teröristlere silah yağdıran, kaçakHDP'lileri saklayan Avrupa, sınırı aştı! HDP'liler tutuklamalardan sonra Meclis'ten çekileceklerini açıkladı! Ancak ne olduysaHDP'liler birden dün grup toplantısıyapma kararı aldı. Toplantıya15 Temmuz'un kayıp Batılılar'ı tamkadro katıldı!
HEPSİNE ÖZEL KOLTUK AYRILDI!
HDP yönetimi, tüm Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçilerini Meclis'teki toplantıya çağırdı. Her davetliye özel koltuk ayarlandı! 15 Temmuz'da Türkiye demokrasi ve vatan mücadelesi verirken, Türk Milleti'ne sırtını dönen AB büyükelçileri dün HDP grubunda yerini aldı. Salona ilk giren Belçika Büyükelçisi Trenteseau oldu. Trentesau, neden geldiğine ilişkin soruyu, "Bu ciddi bir konu, dinlemeye geldim" diye yanıtladı. HDP'nin grup toplantısında yer alan diğer AB'li diplomatlar ise şunlardı: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonundan Aycan Akdeniz Avusturya Büyükelçi Vekili George Oberraytır Avusturya Büyükelçisi Klaus Völfe Belçika Büyükelçisi Mark Trenteseau Finlandiya Büyükelçi Vekili Jusi Soyni İspanya Büyükelçiliği Müsteşarı Lusia Garsiya Riko Lüksemburg Büyükelçisi Virginie Arslan Yunanistan Büyükelçiliği Başkatibi Astariyos Tisurvas
DİYARBAKIR'A DA GİDİN! Avrupa, terör destekçisi HDP'ye sahip çıktı! Ancak PKK'nın bombalarla saldırdığı Diyarbakır'ı hatırlamadı! Diyarbakır Bağlar'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırının ardından yaralar devletin desteğiyle sarılmaya başlandı. Vatandaşların PKK'ya tepkisi ise katlanarak arttı. Salih Danış adlı vatandaş "Bunu yapanların Allah belasını versin" diye hainlere lanet yağdırdı. Gıyasettin İnal ise "Böyle alçakça bir saldırıyı kabul etmiyoruz. Buna sevinen alçaklar var. Bu onursuzca bir saldırıdır" diyerek kan lobisine tokadı attı. Saldırının gerçekleştiği bölgeden geçen bir vatandaşın İl Emniyet Müdürlüğü'ne asılan Türk bayrağını öpmesi ise kan lobisine en büyük tokattı. AB'li büyükelçilerin HDP toplantısına katılmasına da tepki gösteren bölge halkı ise şu yorumu yaptı: "Diyarbakır'a gelin de hem HDP'nin hemPKK'nın gerçek yüzünü görün."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.