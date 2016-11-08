  1. Mezardan cezaevine
  2. İzmir’e ByLock baskını

Uçmuş bunlar

Uçmuş bunlar
Konya'da 'nün larına büyük operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 2'si kadın 20 pilot tutuklandı. Etkin pişmanlıktan yararlanan 5 pilot ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Daha önce de adliyeye sevk edilen ve yine etkin pişmanlıktan yararlanan 44 pilot adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Konya'daki FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan ve itirafçı olan 49 pilottan üsteğmen O.S. ise örgütle tanıştığı günden itibaren bütün abilerini deşifre ederek, yaşadıklarını anlattı. Hava Harp Okulu'ndayken Kol Komutanı Kurmay Yüzbaşı Ö.C.'nin, "Senin kız arkadaşın varmış, gerçekten seviyor musun, evlenmeyi düşünüyor musun?" diye sorduğunu açıkladı. O.S., FETÖ'cü komutanın daha sonra "Sen bu şekilde aşka meşke kapılırsan pilot olamazsın, bir an önce bu kızdan ayrılmanın yoluna bak" dediğini aktardı.
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  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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