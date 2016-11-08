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inlerini başlarına yıktı!

Türk Silahlı Kuvvetlerince Tunceli kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi. Operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilirken, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

TSK inlerini başlarına yıktı!
Türk Silahlı Kuvvetlerince Tunceli kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi. Zap bölgesinde bölücü terör örgütüne ait iki sığınak, silah ve mühimmat deposu imha edildi, Tunceli'deki harekatta ilk belirlemelere göre 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, dün 10.37-11.38 saatleri arasında Tunceli ve Irak'ın kuzeyindeki Zap kırsalına ve saat 16.45-17.54 saatleri arasında tekrar Tunceli kırsalına Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Irak'ın kuzeyinde 2 adet sığınak, çok miktarda yaşam malzemesi, bir silah ve mühimmat deposu imha edilirken Tunceli'de 3 hedef ateş altına alındı.

Tunceli'de yapılan keşif faaliyetleri kapsamında şimdiye kadar 5 PKK'lının etkisiz hale getirildiğinin tespit edidiği belirtildi. Arama tarama faaliyetlerine devam edildiği ve görevlerini tamamlayan savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü bildirildi.
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  • 08 Kasım 2016, Salı 10:03
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